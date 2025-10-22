Россияне второй раз за ночь атаковали Киев "шахедами": горят многоэтажки, есть погибшие (фото)

Под утро 22 октября российские оккупационные войска нанесли второй комбинированный удар по Киеву, в результате которого по меньшей мере два человека погибли.

Повторную воздушную тревогу в столице объявили около 4:48, сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

А уже через час начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на уровне 8 и 9 этажей многоэтажки.

"Есть информация об одном погибшем в результате атаки в Днепровском районе", — отметил Ткаченко.

По его словам, последствия повторной российской атаки также зафиксировали в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эту информацию подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко.

Пожар в Дарницком районе Киева Фото: соцмережі

"В результате падения обломков в Деснянском районе возгорание в 10-ти этажном жилом доме. Также, предварительно, попадание обломков в многоэтажку в Печерском районе", — написал Кличко.

Відео дня

Мэр столицы также предоставил детализированную информацию о последствиях вражеской атаки по состоянию на 6:40.

Днепровский район:

попадание обломков БпЛА на уровне 6 этажа 16-ти этажного жилого дома с последующим пожаром. Погиб 1 человек и 10 человек спасены;

по другому адресу падение обломков во дворе жилого дома без последующего горения;

взрывной волной повреждено остекление окон жилого дома.

Печерский район:

падение обломка ракеты с последующим возгоранием. Пожара уже нет.

Дарницкий район:

попадание обломков БпЛА по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара;

также попадание в 17-ти этажный жилой дом. Возгорание на уровне 14-15 этажей.

В то же время в КГВА подчеркнули, что количество пострадавших локаций жилой инфраструктуры в Киеве постоянно увеличивается.

Около семи утра стало известно о втором погибшем в результате российской атаки на Киев.

На момент публикации материала воздушная тревога в Киеве и области продолжалась.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 7 утра 22 октября Фото: скриншот

Отметим, что Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БПЛА в направлении Киева, а взрывы, которые слышали жители столицы в том числе были звуками работы ПВО.

Напомним, в ночь на 22 октября РФ атаковала Украину баллистикой и дронами.

Фокус также писал о последствиях первой ночной атаки 22 октября на Киев и Запорожье.