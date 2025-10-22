Россияне второй раз за ночь атаковали Киев "шахедами": горят многоэтажки, есть погибшие (фото)
Под утро 22 октября российские оккупационные войска нанесли второй комбинированный удар по Киеву, в результате которого по меньшей мере два человека погибли.
Повторную воздушную тревогу в столице объявили около 4:48, сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.
А уже через час начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на уровне 8 и 9 этажей многоэтажки.
"Есть информация об одном погибшем в результате атаки в Днепровском районе", — отметил Ткаченко.
По его словам, последствия повторной российской атаки также зафиксировали в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эту информацию подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко.
"В результате падения обломков в Деснянском районе возгорание в 10-ти этажном жилом доме. Также, предварительно, попадание обломков в многоэтажку в Печерском районе", — написал Кличко.
Мэр столицы также предоставил детализированную информацию о последствиях вражеской атаки по состоянию на 6:40.
Днепровский район:
- попадание обломков БпЛА на уровне 6 этажа 16-ти этажного жилого дома с последующим пожаром. Погиб 1 человек и 10 человек спасены;
- по другому адресу падение обломков во дворе жилого дома без последующего горения;
- взрывной волной повреждено остекление окон жилого дома.
Печерский район:
- падение обломка ракеты с последующим возгоранием. Пожара уже нет.
Дарницкий район:
- попадание обломков БпЛА по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара;
- также попадание в 17-ти этажный жилой дом. Возгорание на уровне 14-15 этажей.
В то же время в КГВА подчеркнули, что количество пострадавших локаций жилой инфраструктуры в Киеве постоянно увеличивается.
Около семи утра стало известно о втором погибшем в результате российской атаки на Киев.
На момент публикации материала воздушная тревога в Киеве и области продолжалась.
Отметим, что Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БПЛА в направлении Киева, а взрывы, которые слышали жители столицы в том числе были звуками работы ПВО.
Напомним, в ночь на 22 октября РФ атаковала Украину баллистикой и дронами.
Фокус также писал о последствиях первой ночной атаки 22 октября на Киев и Запорожье.