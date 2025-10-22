Росіяни вдруге за ніч атакували Київ "шахедами": палають багатоповерхівки, є загиблі (фото)
Під ранок 22 жовтня російські окупаційні війська завдали другий комбінований удар по Києву, внаслідок якого щонайменше дві людини загинули.
Повторну повітряну тривогу у столиці оголосили близько 4:48, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
А вже через годину начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на рівні 8 та 9 поверхів багатоповерхівки.
"Маємо інформацію про одного загиблого внаслідок атаки у Дніпровському районі", — зазначив Ткаченко.
За його словами, наслідки повторної російської атаки також зафіксували у Дарницькому та Деснянському районах столиці. Цю інформацію підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі загоряння в 10-ти поверховому житловому будинку. Також, попередньо, влучання уламків у багатоповерхівку в Печерському районі", — написав Кличко.
Мер столиці також надав деталізовану інформацію щодо наслідки ворожої атаки станом на 6:40.
Дніпровський район:
- влучання уламків БпЛА на рівні 6 поверху 16-ти поверхового житлового будинку з подальшою пожежею. Загинула 1 особа та людей 10 врятовані;
- за іншою адресою падіння уламків у дворі житлового будинку без подальшого горіння;
- вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон житлового будинку.
Печерський район:
- падіння уламку ракети з подальшим горінням. Пожежі вже немає.
Дарницький район:
- влучання уламків БпЛА по території підприємства з подальшим загорянням двоповерхової будівлі та ангару;
- також влучання в 17-ти поверховий житловий будинок. Загорання на рівні 14-15 поверхів.
Водночас в КМВА підкреслили, що кількість постраждалих локацій житлової інфраструктури у Києві постійно збільшується.
Близько сьомої ранку стало відомо про другого загиблого внаслідок російської атаки на Київ.
На момент публікації матеріалу повітряна тривога у Києві та області тривала.
Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БПЛА у напрямку Києва, а вибухи, які чули мешканці столиці в тому числі були звуками роботи ППО.
Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня РФ атакувала Україну балістикою та дронами.
Фокус також писав про наслідки першої нічної атаки 22 жовтня на Київ та Запоріжжя.