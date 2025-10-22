Росіяни вдруге за ніч атакували Київ "шахедами": палають багатоповерхівки, є загиблі (фото)

Під ранок 22 жовтня російські окупаційні війська завдали другий комбінований удар по Києву, внаслідок якого щонайменше дві людини загинули.

Повторну повітряну тривогу у столиці оголосили близько 4:48, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

А вже через годину начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на рівні 8 та 9 поверхів багатоповерхівки.

"Маємо інформацію про одного загиблого внаслідок атаки у Дніпровському районі", — зазначив Ткаченко.

За його словами, наслідки повторної російської атаки також зафіксували у Дарницькому та Деснянському районах столиці. Цю інформацію підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко.

Пожежа в Дарницькому районі Києва Фото: соцмережі

"Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі загоряння в 10-ти поверховому житловому будинку. Також, попередньо, влучання уламків у багатоповерхівку в Печерському районі", — написав Кличко.

Мер столиці також надав деталізовану інформацію щодо наслідки ворожої атаки станом на 6:40.

Дніпровський район:

влучання уламків БпЛА на рівні 6 поверху 16-ти поверхового житлового будинку з подальшою пожежею. Загинула 1 особа та людей 10 врятовані;

за іншою адресою падіння уламків у дворі житлового будинку без подальшого горіння;

вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон житлового будинку.

Печерський район:

падіння уламку ракети з подальшим горінням. Пожежі вже немає.

Дарницький район:

влучання уламків БпЛА по території підприємства з подальшим загорянням двоповерхової будівлі та ангару;

також влучання в 17-ти поверховий житловий будинок. Загорання на рівні 14-15 поверхів.

Водночас в КМВА підкреслили, що кількість постраждалих локацій житлової інфраструктури у Києві постійно збільшується.

Близько сьомої ранку стало відомо про другого загиблого внаслідок російської атаки на Київ.

На момент публікації матеріалу повітряна тривога у Києві та області тривала.

Мапа повітряних тривог в Україні станом на 7 ранку 22 жовтня Фото: скриншот

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БПЛА у напрямку Києва, а вибухи, які чули мешканці столиці в тому числі були звуками роботи ППО.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня РФ атакувала Україну балістикою та дронами.

Фокус також писав про наслідки першої нічної атаки 22 жовтня на Київ та Запоріжжя.