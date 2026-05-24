Нацбанк выводит из обращения часть гривен: какие купюры исчезнут

Национальный банк Украины постепенно будет изымать из обращения банкноты номиналом 50 и 200 гривен старого образца. Речь идет только о купюрах, которые были выпущены в 2003-2007 годах. Зато в обращении будут оставаться банкноты аналогичных номиналов современного поколения — образца 2014 года и последующих лет выпуска, сообщили в Национальном банке Украины.

В НБУ объяснили, что специально обменивать старые купюры гражданам не нужно. Процесс замены будет происходить постепенно в рамках обычного наличного обращения. В регуляторе отметили, что одним из механизмов изъятия старых банкнот станут обычные расчеты украинцев в магазинах, банках и других учреждениях.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца больше не будут возвращаться в обращение. Их будут изымать и передавать в Национальный банк для дальнейшего пересчета и утилизации", — пояснили в НБУ.

В Нацбанке также назвали причины такого решения. Одной из главных целей является повышение качества наличности, которая находится в обращении в Украине. Кроме того, в регуляторе отметили, что таким образом планируют оптимизировать наличный оборот и постепенно оставить в обращении только банкноты современного поколения.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривны будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность национальной валюты, находящейся в наличном обращении", — подытожили в Национальном банке.

В то же время НБУ анонсировал выпуск новой памятной монеты номиналом 10 гривен. Ожидается, что она появится уже в июне и будет называться "30 лет Конституции Украины". В Нацбанке сообщили, что монету отчеканят из серебра 925 пробы. Она будет посвящена Конституции Украины — Основному закону государства, который приняли 28 июня 1996 года. Новая памятная монета войдет в серию "Украинское государство".

