Нацбанк виводить із обігу частину гривень: які купюри зникнуть

Національний банк України поступово вилучатиме з обігу банкноти номіналом 50 і 200 гривень старого зразка. Йдеться лише про купюри, які були випущені у 2003–2007 роках. Натомість в обігу залишатимуться банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління — зразка 2014 року та наступних років випуску, повідомили в Національному банку України.

У НБУ пояснили, що спеціально обмінювати старі купюри громадянам не потрібно. Процес заміни відбуватиметься поступово в межах звичайного готівкового обігу. У регуляторі зазначили, що одним із механізмів вилучення старих банкнот стануть звичайні розрахунки українців у магазинах, банках та інших установах.

"Потрапляючи до банків, банкноти номіналами 50 та 200 грн старого зразка більше не повертатимуться в обіг. Їх вилучатимуть і передаватимуть до Національного банку для подальшого перерахунку та утилізації", — пояснили в НБУ.

У Нацбанку також назвали причини такого рішення. Однією з головних цілей є підвищення якості готівки, яка перебуває в обігу в Україні. Крім того, у регуляторі наголосили, що таким чином планують оптимізувати готівковий обіг і поступово залишити в обігу лише банкноти сучасного покоління.

"Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість та надійність національної валюти, що перебуває в готівковому обігу", — підсумували в Національному банку.

Водночас НБУ анонсував випуск нової пам’ятної монети номіналом 10 гривень. Очікується, що вона з’явиться вже у червні та матиме назву "30 років Конституції України". У Нацбанку повідомили, що монету викарбують зі срібла 925 проби. Вона буде присвячена Конституції України — Основному закону держави, який ухвалили 28 червня 1996 року. Нова пам’ятна монета увійде до серії "Українська держава".

