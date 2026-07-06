Такі гривні не приймуть: які купюри банки можуть відмовитися обмінювати

Банки, обмінні пункти та інші юридичні особи можуть відмовити у прийманні окремих пошкоджених гривневих банкнот. Це стосується купюр, які через пошкодження можуть втратити понад 45% своєї початкової площі.

Про це повідомили в Національному банку України.

У НБУ пояснили, що касири мають право не приймати банкноти, пошкоджені вогнем, водою, різними рідинами чи хімікатами, якщо під час обробки їхня площа може стати меншою за 55% від початкової. Також можуть не прийняти банкноти, забруднені хімічними, радіоактивними або іншими токсичними речовинами.

"Якщо пошкодження двох або більшої кількості банкнот призвело до їх склеювання (спікання), то пред'явникові банкнот не рекомендується самостійно порушувати цілісність групи склеєних банкнот", — повідомили в НБУ.

Водночас банки зобов'язані безкоштовно обмінювати зношені або пошкоджені банкноти, якщо вони не мають ознак підроблення та зберегли не менше ніж 55% своєї початкової площі. Це правило також поширюється на банкноти, розірвані на дві частини, якщо на них збереглися однакові серія та номер, а загальна площа становить щонайменше 55%.

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Якщо виникають сумніви щодо справжності чи платіжності банкнот, банки передають їх на безоплатне дослідження до НБУ.

"За результатами цих досліджень клієнтам відшкодовується відповідна сума грошових знаків, що визнані дійсними та платіжними. Якщо банкноти визнають підробленими або пошкодженими під час надзвичайного режиму, їх вилучать з обігу без відшкодування вартості", — зазначили в Нацбанку.

Забруднені хімічними або радіоактивними речовинами справжні банкноти можна обміняти лише у територіальних підрозділах НБУ. Для цього потрібно надати документ про проведення дезінфекції та/або дезактивації.

Нагадаємо, раніше Національний банк України повідомив про поступове виведення з обігу банкнот номіналом 50 і 200 гривень старого зразка, випущених у 2003–2007 роках. Їх замінюють купюрами зразка 2014 року та наступних років випуску, а спеціально обмінювати старі банкноти українцям не потрібно.

Раніше Фокус писав, що юристи роз'яснили правила обміну старих доларів в Україні. За їхніми словами, банки та обмінники не можуть безпідставно відмовляти у прийманні справжніх банкнот старого зразка, якщо вони не мають пошкоджень і відповідають вимогам НБУ.