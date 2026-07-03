НБУ выпустил новую серебряную памятную монету в честь 250-летия провозглашения независимости США

Номинал новой памятной монеты, выпущенной Нацбанком, — 10 гривен, а на аверсе изображен стилизованный фрагмент флага США и слова "Многия лета!". На реверсе монеты рядом изображены памятники "Статуя Свободы" и "Родина-мать".

По случаю 250-летия со дня провозглашения независимости США Национальный банк Украины выпустил новую серебряную памятную монету. Об этом сообщается на странице НБУ в Facebook.

Глава НБУ Андрей Пышный представил новую монету в ходе торжественных мероприятий, организованных Посольством США в Украине по случаю юбилея провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки.

"В разные века наши страны проходили свой путь к утверждению свободы и независимости. Но в основе этого пути всегда лежала одна общая убежденность: народ имеет право сам определять свое будущее. Украина искренне уважает своих американских друзей. Именно в знак уважения и благодарности Национальный банк представляет серебряную памятную монету "250 лет со дня провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки". "Это наше посвящение многолетнему партнерству Украины и США", — отметил Глава НБУ Андрей Пышный.

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"Это наше посвящение многолетнему партнерству Украины и США", — отметил Глава НБУ Андрей Пышный "Это наше посвящение многолетнему партнерству Украины и США", — отметил Глава НБУ Андрей Пышный "Это наше посвящение многолетнему партнерству Украины и США", — отметил Глава НБУ Андрей Пышный "Это наше посвящение многолетнему партнерству Украины и США", — отметил Глава НБУ Андрей Пышный "Это наше посвящение многолетнему партнерству Украины и США", — отметил Глава НБУ Андрей Пышный "Это наше посвящение многолетнему партнерству Украины и США", — отметил Глава НБУ Андрей Пышный

Тираж новой монеты — 3 тысячи штук. Номинал памятной монеты — 10 гривен, монета изготовлена из серебра, масса — 31,1 г.

На аверсе изображен стилизованный фрагмент развевающегося флага США и слова "Многая лета!". На реверсе монеты рядом изображены памятники "Статуя Свободы" и "Родина-мать" с символическим огнем свободы, олицетворяющие независимость, демократию и общие ценности США и Украины. По кругу размещены надписи – ОГОНЬ СВОБОДЫ НЕ ПОГАСИТЬ! и THE FLAME OF FREEDOM CANNOT BE EXTINGUISHED!

На аверсе изображен стилизованный фрагмент развевающегося флага США и слова "Многая лета!" Фото: НБУ На реверсе монеты рядом изображены памятники "Статуя Свободы" и "Родина-мать" с символическим огнем свободы Фото: НБУ

Напомним, 28 июня Украина отмечала 30-ю годовщину принятия Конституции. В честь этого юбилея Национальный банк Украины выпустил новую серебряную памятную монету номиналом 10 гривен.