НБУ випустив нову срібну пам"ятну монету на честь 250 років з дня проголошення незалежності США

Номінал випущеної Нацбанком нової пам’ятної монети – 10 гривень, а на аверсі зображений стилізований фрагмент прапору США та слова «Многії літа!». На реверсі монети поруч зображено монументи «Статуя Свободи» і «Батьківщина-мати».

З нагоди 250 річниці із дня проголошення незалежності США Національний банк України випустив нову срібну пам’ятну монету. Про це йдеться на сторінці НБУ у мережі Facebook.

Голова НБУ Андрій Пишний презентував нову монету під час урочистостей Посольства США в Україні з нагоди ювілею проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.

«У різні століття наші країни проходили власний шлях до утвердження свободи та незалежності. Але в основі цього шляху завжди була одна спільна переконаність: народ має право сам визначати своє майбутнє. Україна щиро шанує своїх американських друзів. Саме на знак поваги і вдячності Національний банк презентує срібну пам’ятну монету «250 років із дня проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки». Це наша присвята багаторічному партнерству України та США», – зазначив Голова НБУ Андрій Пишний.

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"Це наша присвята багаторічному партнерству України та США", – зазначив Голова НБУ Андрій Пишний "Це наша присвята багаторічному партнерству України та США", – зазначив Голова НБУ Андрій Пишний "Це наша присвята багаторічному партнерству України та США", – зазначив Голова НБУ Андрій Пишний "Це наша присвята багаторічному партнерству України та США", – зазначив Голова НБУ Андрій Пишний "Це наша присвята багаторічному партнерству України та США", – зазначив Голова НБУ Андрій Пишний "Це наша присвята багаторічному партнерству України та США", – зазначив Голова НБУ Андрій Пишний

Тираж нової монети – 3 тисячі штук. Номінал пам’ятної монети — 10 гривень, монета виготовлена зі срібла, масою – 31,1 г .

На аверсі зображений стилізований фрагмент прапору США, що майорить, та слова «Многії літа!». На реверсі монети поруч зображено монументи «Статуя Свободи» і «Батьківщина-мати» із символічним вогнем свободи, що уособлюють незалежність, демократію та спільні цінності США й України. По колу розміщено написи – ВОГОНЬ СВОБОДИ НЕ ЗГАСИТИ! і THE FLAME OF FREEDOM CANNOT BE EXTINGUISHED!

На аверсі зображений стилізований фрагмент прапору США, що майорить, та слова "Многії літа!" Фото: НБУ На реверсі монети поруч зображено монументи "Статуя Свободи" і "Батьківщина-мати" із символічним вогнем свободи Фото: НБУ

Нагадаємо, 28 червня Україна відзначала 30-ту річницю з дня ухвалення Конституції. На честь цього ювілею Національний банк України випустив нову срібну пам’ятну монету номіналом 10 гривень.