Актер, сыгравший Стуса в фильме "Запрещенный", уехал за границу, — Кондратюк (видео)

Главный исполнитель из фильма "Запрещенный", сыгравший Василия Стуса Дмитрий Ярошенко выехал из Украины по разрешению Минкульта и не вернулся.

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Об этом рассказал продюсер Игорь Кондратюк в интервью украинской журналистке Янине Соколовой.

По словам продюсера, еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году он начал снимать фильм под названием "В зените". Главную роль в нем играл актер Дмитрий Ярошенко. Впрочем, вскоре главный исполнитель уехал за границу, потому что испугался мобилизации, из-за чего лента закончилась незаконченной.

"Уже во время полномасштабного вторжения главный герой Дмитрий Ярошенко, который 80 процентов в кадре, выехал с разрешения Минкульта и не вернулся из-за страха того, что его могут мобилизовать", — рассказал Кондратюк.

Он добавил, что стал заложником обстоятельств, потому что не может продолжить производство фильма без главного героя.

"Это кино зависло, я получил 40% финансирования. Когда это кино разродится, я не знаю", — сказал продюсер.

Напомним, что бригада "Анны Киевской" отправила на обучение во Францию военнослужащих, которых ранее поймали на попытке незаконного пересечения границы во избежание мобилизации.