Актор, який зіграв Стуса в фільмі "Заборонений", виїхав за кордон, — Кондратюк (відео)

Головний виконавець з фільму "Заборонений", який зіграв Василя Стуса Дмитро Ярошенко виїхав з України за дозволом Мінкульту і не повернувся.

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Про це розповів продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій.

За словами продюсера, ще до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році він почав знімати фільм під назвою "В зеніті". Головну роль у ньому грав актор Дмитро Ярошенко. Втім, незабаром головний виконавець виїхав за кордон, бо злякався мобілізації, через що стрічка закінчилася незакінченою.

"Вже під час повномасштабного вторгнення головний герой Дмитро Ярошенко, який 80 відсотків у кадрі, виїхав з дозволу Мінкульту і не повернувся через страх того, що його можуть мобілізувати", — розповів Кондратюк.

Він додав, що став заручником обставин, бо не може продовжити виробництво фільму без головного героя.

"Це кіно зависло, я отримав 40% фінансування. Коли це кіно розродиться, я не знаю", — сказав продюсер.

Нагадаємо, що бригада "Анни Київської" відправила на навчання до Франції військовослужбовців, яких раніше спіймали на спробі незаконного перетину кордону задля уникнення мобілізації.