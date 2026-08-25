Рано призывать женщин в ВСУ: почему израильский опыт не подходит для Украины

В Украине активно обсуждается тема о введении общеобязательной военной службы для всех граждан.

На днях экс-министр обороны Украины Алексей Резников высказался за обязательную службу и мобилизацию женщин, отметив, что гендерное равенство предполагает совместную защиту страны. По мнению Резникова, вовлечение женщин в армию позволит сразу вдвое увеличить общий мобилизационный потенциал государства.

Кроме того, он отметил, что женщинам не обязательно идти прямо на поле боя. Они могут закрывать многочисленные тыловые позиции и вопросы обеспечения, что позволит перевести мужчин поближе к линии фронта.

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Экс-министр призвал ориентироваться на израильскую модель, где защита отечества является обязанностью для всего населения. По его словам, начинать реформу нужно не с изменений в законах, а с формирования общественного сознания. Когда большинство граждан поддержит эту идею, Верховная Рада без проблем примет необходимые законы.

Рассмотрим, в чем уникальность израильской модели привлечения женщин к службе в армии.

1. Обязательность призыва

Израиль — одна из немногих стран мира, где женщины подлежат обязательной срочной службе с момента основания государства в 1948 году. Временное правительство во главе с Давидом Бен-Гурионом приняло решение о создании армии, и 26 мая 1948 года премьер-министр подписал "Указ об Армии обороны Израиля". Следует отметить, что в 1995 году Верховный суд разрешил женщинам вступать в боевые подразделения. Военная служба для израильтянок обязательна и длится два года. Для мужчин — два с половиной года.

2. Доля в армии

По состоянию на 2026 год женщины составляют около 33% всего активного личного состава Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Учитывая общую численность регулярных сил Израиля, которая в 2026 году оценивается примерно в 169 500–170 000 человек, в постоянном активном составе армии служит ориентировочно 55 000–56 000 женщин.

Весной 2026 года ЦАХАЛ обнародовал официальные данные, согласно которым женщины теперь составляют примерно 20–21% всего боевого (штурмового) компонента сил. Число женщин непосредственно в боевых подразделениях по сравнению с прошлым десятилетием выросло втрое.

Женщины составляют около 36% всего офицерского корпуса армии. В частности, среди старших офицеров женщины занимают около 24% должностей подполковников и 15% должностей полковников.

3. Доступ к боевым должностям

В Израиле для женщин открыто более 90% всех возможных военных специальностей. Женщины полностью интегрированы в экипажи боевых самолетов, кораблей и бронетехники. К примеру, в Воздушных силах на боевых задачах задействовано около 30 женщин-пилотов и штурманов.

Самым известным подразделением в израильской армии является созданный в 2004 году женский батальон "Каракаль". Во время вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года "Каракаль" под командованием подполковника Ор Бен-Иегуды (первой женщины, возглавившей этот батальон) вел ожесточенное многодневное сражение, уничтожил десятки вооруженных террористов и спас от гибели более 50 спецназовцев и граждан.

Это сражение стало историческим прецедентом, который окончательно снял любые вопросы в Израиле относительно способности женщин эффективно воевать на передовой.

4. Условие социального лифта

Служба в армии для израильтянок является основным этапом социализации. Они идут в армию в 18 лет — еще до получения высшего образования и прохождение службы существенно облегчает дальнейшую карьеру и получение льгот.

В 2001 году при Генеральном штабе учредили Управление советника по делам женщин-военнослужащих. Сфера ответственности Управления — соблюдение равных возможностей в ЦАХАЛе. Управление возглавила генерал Сюзи Йогев.

5. Социальная справедливость

Посол в Украине Михаэль Бродский объяснил, почему у него нет проблем с мобилизацией. По словам господина Бродского, в Израиле военная служба обязательна для всех граждан, включая детей высокопоставленных чиновников, что создает в обществе единые стандарты и высокую мотивацию.

"У нас в армии служат все. И престижным считается служить именно в боевых элитных частях. Это может быть спецназ, флот, военно-воздушные силы… И часто бывает так, что дети высокопоставленных должностных лиц погибают на войне или при выполнении контртеррористических мероприятий. Невозможно дать взятку и "отмазаться" от армии", — рассказал посол.

Таким образом, едва ли не главной мотивацией израильтян стать на защиту своей страны есть социальная справедливость.

Поэтому я критически оцениваю возможность прямого копирования израильского опыта мобилизации и привлечения женщин в армию в реалиях Украины.

Прежде чем вводить обязательную службу для женщин по примеру ЦАХАЛа, украинские власти обязаны полностью использовать уже имеющиеся внутренние мужские резервы.

В Украине остается огромный мобилизационный ресурс среди мужчин. В частности, речь идет о сотнях тысяч бывших сотрудников МВД, СБУ, прокуратуры и других силовых ведомств, вышедших на пенсию по выслуге лет. По данным Министерства социальной политики, в Украине насчитывается 635,8 тысяч бывших военнослужащих и сотрудников служб безопасности, получающих пенсию за выслугу лет. Средний возраст ухода на пенсию составляет 51 год. Среди этих специальных пенсионеров около 145,2 тысячи мужчин призывного возраста, не проходящих военную службу.

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Привлечение этих подготовленных и, наверное, мотивированных мужчин должно быть первоочередной задачей государства, а не перевод стрелок на женщин.

Отмечу, что в Израиле служба в армии тотальная и распространяется на все слои населения без исключений, тогда как в Украине основная тяжесть войны часто ложится на плечи менее защищенных слоев общества.

Тема службы детей украинских чиновников в ВСУ является одним из острейших социальных вопросов в Украине, которое вызывает общественное возмущение. По данным журналистских расследований, значительная часть совершеннолетних сыновей украинских политиков и чиновников находится за границей или имеет "законные" основания для отсрочки.

В свое время мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что в Украине должны служить все — как мужчины, так и женщины, по примеру Израиля. "Я больше исповедую систему, которая есть в Израиле, когда и мужчины, и женщины должны служить в Вооруженных силах. Потому что пока Россия — наш сосед, они жизнь нам не дадут. Все должны уметь защищать наше государство", — прокомментировал львовский городской голова.

Однако есть одно "но". По информации TSN.UA, совершеннолетние сыновья мэра Садового учатся, живут и работают за границей.

Справедливости ради замечу, что это далеко не единичный пример.

Для сравнения, напомню, что сын премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху — Авнер — мобилизовался в армию, как только в Израиле началась война.

Поэтому любые попытки ввести обязательный призыв женщин в таких условиях, на мой взгляд, могут лишь усилить социальное напряжение.

Кроме того, миллионы украинских женщин с детьми находятся в ЕС. Введение обязательного военного учета или призыва для женщин будет означать закрытие для них границ. Это приведет к тому, что большинство женщин никогда не вернется в Украину, а мужчины после войны постараются выехать к ним, что окончательно уничтожит демографию страны.

В отличие от Израиля, где высокий уровень рождаемости стимулируется религиозными и культурными факторами, Украина находится в глубоком демографическом кризисе. Массовая мобилизация женщин репродуктивного возраста поставит под угрозу выживание нации.

Вместо принудительного вовлечения женщин в боевые подразделения я предлагаю использовать израильский опыт для массовой подготовки гражданского населения к общему сопротивлению.

Учитывая тотальный характер войны с РФ, гражданское население должно быть готово овладеть базовыми возможностями по оказанию медицинской помощи и организации сопротивления, если территории окажутся временно оккупированными.

Национальное сопротивление — это не только подготовка к вооруженной защите, но и мобилизация широких слоев населения к борьбе с врагом в случае оккупации территорий. Такая подготовка должна была начаться еще с 2014 года, однако на государственном уровне эти вопросы долго игнорировались.

Это должно быть приоритетом государства. Даже к моменту окончания войны украинское государство должно четко понимать, что часть его территории останется под оккупацией, и, соответственно, уже сегодня необходимо создавать предпосылки для ее возвращения. В том числе и военным путем. А для этого необходимо, чтобы население прошло БОВП.

Надо возвращать то, что было известно при Советском Союзе в школах — это уроки начальной военной подготовки, это давало свои положительные признаки в моменте подготовки соответственно призывников к службе в армии.

Несмотря на шумные дискуссии, в Сухопутных войсках ВСУ и СНБО уверяют, что обязательной мобилизации женщин в Украине пока не планируется. Призыв для украинок остается исключительно добровольным (из-за подписания контракта). Обязательно взятию на военный учет подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, однако это не означает их автоматический призыв на фронт.

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