Дискуссия о мобилизации женщин: в ЦПД объяснили, будут ли украинок призывать в ВСУ

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на дискуссию о возможной мобилизации женщин. По словам Коваленко, государство не планирует принудительно призывать украинок, и они присоединяются к армии исключительно добровольно. Какое объяснение Совета нацбезопасности по поводу причин, почему появилась дискуссия об этом направлении усиления мобилизации?

Информация о мобилизации женщин распространяется россиянами, говорится в сообщении Коваленко в Telegram-канале. Чиновник подчеркнул, что РФ "паразитирует" на этой теме, а украинские "странные эксперты" высказываются относительно того, чего "нет и не будет".

Заявление главы ЦПД СНБО появилось утром 25 августа. Коваленко заверил, что мобилизации женщин не будет.

"Ни одна мобилизация женщин в Украине не происходит и не будет происходить. Женщины идут в армию исключительно добровольно", — написал он.

Мобилизация женщин — Коваленко с ЦПД о призыве украинок, 25 августа Фото: Скриншот

Мобилизация женщин — что известно

Отметим, 10 августа 2026 года на портале электронных петиций появилось голосование по мобилизации женщин. Автор петиции Станислав Русин высказался в отношении женщин, у которых нет детей: предложил призывать их в армию, поскольку эта "отдельная категория" не несут бремя выращивания детей. По состоянию на 25 августа петиция набрала 597 голосов из 25 тыс. необходимых. После этого 21 августа эксминистр обороны Алексей Резников высказался по поводу мобилизации женщин. По мнению экс-чиновника, в РФ есть 100 млн населения, поэтому Украине, чтобы выстоять, следует "навести порядок" с призывом и брать в армию и женщин, и мужчин. При этом он ссылался на Израиль, гендерное равенство и рост мобилизационного ресурса в два раза. Тезисы Резникова прокомментировал глава ЦПД Андрей Коваленко, отвергший такую идею и заметил, что не стоит об этом говорить людям не в армии.

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Фокус собрал тезисы о возможной мобилизации женщин и о том, какие категории украинок уже служат или могут попасть в армию. В материале говорится, что мобилизации подлежат, например, врачи, но до 2026 года не создали женский мобилизационный реестр, в котором были бы женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Между тем, военный эксперт Олег Жданов отметил, что женщин, имеющих военно-учетную специальность, должны мобилизовать в соответствии с требованиями закона. Также он напомнил, что есть возможность присоединиться к ВСУ добровольно, заключив контракт. Между тем, адвокат Роман Лихачев напомнил, что в армии уже служит 75 тысяч женщин, но чтобы принять большее количество, армию следует подготовить. В частности, потребуются особые казармы, учеба, форма и военное снаряжение, изменение законодательства, пояснил юрист.

В то же время появилось заявление нардепа и секретаря комитета по нацбезопасности Романа Костенко, который высказался об усилении мобилизации и изменениях возрастных границ призыва. Среди прочего рассматривают возможность снижения возраста мобилизации до 50-55 лет и снижения нижней границы до 21 года.

Напомним, 25 августа Костенко в интервью "Украинской правде" рассказал, нужно ли изменение закона о мобилизации, чтобы снизить возраст призыва до 50 лет.