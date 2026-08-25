Дискусія про мобілізацію жінок: у ЦПД пояснили, чи призиватимуть українок у ЗСУ

Глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на дискусію щодо можливої мобілізації жінок. Зі слів Коваленка, держава не планує примусово призивати українок і вони приєднуються до війська виключно добровільно. Яке пояснення Ради нацбезпеки щодо причин, чому з'явилась дискусія про цей напрямок посилення мобілізації?

Інформація про мобілізацію жінок поширюється росіянами, ідеться у повідомленні Коваленка у Telegram-каналі. Посадовець наголосив, що РФ "паразитує" на цій темі, а українські "дивні експерти" висловлюються щодо того, чого "нема і не буде".

Заява глави ЦПД РНБО з'явилась зранку 25 серпня. Коваленко запевнив, що мобілізації жінок не буде.

"Жодна мобілізація жінок в Україні не відбувається і не буде відбуватися. Жінки йдуть у військо виключно добровільно", — написав він.

Мобілізація жінок — Коваленко з ЦПД про призов українок, 25 серпня Фото: Скриншот

Мобілізація жінок — що відомо

Зазначимо, 10 серпня 2026 року на порталі електронних петицій з'явилось голосування щодо мобілізації жінок. Автор петиції Станіслав Русин, який висловився щодо жінок, у яких немає дітей: запропонував призивати їх в армію, оскільки ця "окрема категорія" не несе тягар вирощування дітей. Станом на 25 серпня петиція набрала 597 голосів з 25 тис. необхідних. Після цього 21 серпня ексміністр оборони Олексій Резніков висловився щодо мобілізації жінок. На думку експосадовця, у РФ є 100 млн населення, тому Україні, щоб вистояти, слід "навести лад" з призовом і брати в армію і жінок, і чоловіків. При цьому він посилався на Ізраїль, гендерну рівність та зростання мобілізаційного ресурсу удвічі. Тези Резнікова прокоментував глава ЦПД Андрій Коваленко, який відкинув таку ідею і зауважив, що не варто про це говорити людям не у війську.

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Фокус зібрав тези про можливу мобілізацію жінок та про те, які категорії українок вже служать або можуть потрапити у військо. У матеріалі ідеться про те, що мобілізації підлягають, наприклад, лікарки, але до 2026 року не створили жіночий мобілізаційний реєстр, у якому б були жінки з медичною чи фармацевтичною освітою. Тим часом військовий експерт Олег Жданов зауважив, що жінок, які мають військово-облікову спеціальність, повинні мобілізувати відповідно до вимог закону. Також він нагадав, що є можливість приєднатись до ЗСУ добровільно, уклавши контракт. Тим часом адвокат Роман Ліхачов нагадав, що у війську вже служить 75 тисяч жінок, але щоб прийняти більшу кількість, армію слід підготувати. Зокрема, будуть потрібні особливі казарми, навчання, форму та військове спорядження, зміни законодавства, пояснив юрист.

Водночас з'явилась заява нардепа та секретаря комітету з нацбезпеки Романа Костенка, який висловився щодо посилення мобілізації та змін вікових меж призову. Серед іншого, розглядають можливість зниження віку мобілізації до 50-55 років та зниження нижньої межі до 21 року.

Нагадуємо, 25 серпня Костенко в інтерв'ю "Українській правді" розповів, чи потрібна зміна закону про мобілізацію, щоб знизити вік призову до 50 років.