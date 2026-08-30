Боевой путь сквозь века: сколько раз и как именно казаки спасали Европу

Запорожские казаки известны в Украине как защитники простого народа от иностранных угнетателей: от турок и татар до поляков и московитов. Однако история, как обычно, гораздо сложнее, и казаки далеко не всегда только защищались от вражеских нападений.

Европа эпохи раннего Нового времени (именно на этот период приходится самый насыщенный событиями этап развития украинского казачества) — это время войны "всех против всех". И в таких условиях хорошо организованная, эффективная и при этом не обремененная политическими обязательствами армия просто не могла остаться без внимания тогдашних политических лидеров.

Казаки: зарождение

В истории украинского казачества до сих пор остается немало пробелов, особенно это касается раннего периода его существования. Первые систематические, по-настоящему научные труды по исследованию этого исторического феномена появляются в XIX веке, то есть когда с момента существования классического казачества прошло уже немало лет.

В то время казаки представляли собой своеобразное ополчение на царской службе, охранявшее границы империи со стороны "диких народов". Актуальное положение дел не могло не повлиять на субъективное восприятие их первыми исследователями. И здесь дело не только в царской цензуре. Поэтому казаки традиционно изображались как особый род войск на службе в различных государствах, в состав которых они тогда входили, по аналогии с тем, что исследователи видели в реальности. Новые факты, которые находили историки в последующие периоды, встраивались в заложенную ранее концепцию, а в советские времена всё переписали под классовую борьбу, в нарративы которой казачество идеально вписывалось.

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А вот в годы независимости исследования казачества позволили по-новому взглянуть на этот феномен. Если говорить кратко, то сейчас считается, что казаки — это не крестьяне, которые просто сбежали от шляхты, которая именно в XV веке стала систематически ограничивать их свободу, а явление, существовавшее в Евразийской степи еще со времен средневековья как минимум. А крестьяне присоединились к ним и со временем пропорционально изменили соотношение среди казачества в пользу украинцев, что со временем и придало этому явлению наш национальный характер.

Кого считать "своими"

Таким образом, вопрос об участии казаков в зарубежных военных кампаниях теряется в тени веков. Да и какие именно государства можно считать "своими", а какие "чужими" для людей, которые по своей сути осознают себя "вне системы"? Первое упоминание о казаках (а если говорить точно — самое древнее из найденных на данный момент) свидетельствует о привлечении отряда казаков к войне польско-литовского войска против татар. Это и есть первый документ, указывающий на привлечение казаков определенным государством (в данном случае союзом государств или, если ближе к оригиналу, "унией").

Поскольку впоследствии казаки так часто привлекались к охране границ Королевства Польского и Великого княжества Литовского, что их стали воспринимать как нечто постоянное, всегда находившееся на границе, то классически иностранными для казаков считаются государства за пределами Польши, Великого княжества Литовского и образованной ими впоследствии Речи Посполитой. В принципе, существуют документальные свидетельства того, что сами казаки уже на этапе своего организационного становления действительно называли себя подданными короля Речи Посполитой, однако де-факто полноценной преданности одному правителю запорожцы никогда не проявляли.

Ранние молдавские походы

Первым, кто определенно начал привлекать казаков к межгосударственному противостоянию в регионе, был основатель первой Запорожской Сечи князь Дмитрий Вишневецкий, которого сами казаки называли проще — Байда. Именно он и сформировал украинское (запорожское низовое) казачество в единую целостную организацию. Князь, стремясь добиться чего-то большего, чем статус атамана степных воинов, маневрировал в политическом противостоянии между православными странами региона (Молдова и Московское царство) и исламскими государствами турок и татар. Закончилась для князя-атамана эта авантюра трагически. О его бурной судьбе Фокус писал отдельно .

Почтовый блок "Казацкая Украина": Иван Богун, Иван Гонта, Иван Подкова, Иван Сирко Фото: Вікіпедія

Спустя десятилетие после Байды снова отправился искать счастья в Молдову Иван Подкова. Кошевой атаман уже Томаковской Сечи, объявив себя братом одного из претендентов на тамошний престол (Иоан Воде погиб за несколько лет до этого в борьбе за трон, в ходе которой, вероятно, также пользовался услугами запорожцев), сам Подкова несколько месяцев правил в этой стране, которая была вассалом Османской империи. Султан Мурад III поступил хитро — вместо того чтобы организовать карательную кампанию, он обратился к королю Речи Посполитой, пригрозив ему войной, если тот не накажет мятежного казака. Опасаясь конфликта с тогда ещё могущественной Портой, король Стефан Баторий вызвал казацкого атамана в Подолье, где его заключили в тюрьму и отвезли во Львов. Там Ивана Подкову и казнили в июле 1578 года.

На службе у папы и императора

Если ранние молдавские походы были частью политических интриг казацких вождей знатного происхождения, то в 1593 году казаки уже по-настоящему вышли на международную арену, ведь к ним обратился ни много ни мало а посол самого папы римского Климента VIII. Папа вместе с немецким императором хотели организовать крестовый поход на турок. В очередной раз. И снова всё закончилось ничем, разве что в Украине вспыхнуло восстание под предводительством Северина Наливайко, но это уже совсем другая история .

А вот уже в 1601 году в сражении при Горсулау казаки всё-таки приняли участие в войне против турок. Но не как отдельное войско, как это должно было быть несколько лет назад, а как отряд наёмников, которых привёл местный правитель Михай Храбрый. Интересно, что в то же время другая часть казаков сражалась за Речь Посполитую в Ливонской войне. А под Горсулаем они противостояли Сигизмунду Баторию — родственнику бывшего короля Речи Посполитой, который потерпел в этом сражении сокрушительное поражение, что позволило австрийцам на некоторое время овладеть Трансильванией.

Памятник казакам в Тюркеншанцпарке в Вене Фото: Вікіпедія Памятник казакам на горе Леопольдсберг в Вене Фото: Вікіпедія

В 1618 году в Европе разразилась Тридцатилетняя война, которая втянула в свой водоворот едва ли не все ведущие государства континента. В ней впервые в Новое время была введена мобилизационная армия, но все же ведущую роль по-прежнему играли наемные войска. К этим действиям привлекали и запорожцев.

Следует отметить, что в Европе того времени не было точных сведений о Запорожском крае и его жителях. Современная Южная Украина тогда была отдалённым уголком Европы, куда мало кто решался добираться. Было известно, что там живут люди, называющие себя казаками, и что они яростно ненавидят турок, которые в то время были общепризнанным врагом всей Европы (почти!). А кто они конкретно — оставалось загадкой.

В том же 1593 году папский легат понятия не имел, к кому именно нужно было обращаться, чтобы заручиться поддержкой казаков, и этим воспользовались предприимчивые шляхтичи, выдававшие себя за казацких предводителей. В годы же великой войны всем тем более было безразлично происхождение наемников — главное, чтобы они хорошо сражались. Поэтому в разных источниках по-разному называют воинов, привлечённых с территории Речи Посполитой — страны, где различных военизированных отрядов было достаточно, чтобы запутать кого угодно.

Поэтому сейчас мы можем однозначно утверждать лишь то, что в разные годы на разных сторонах воевали воины из Речи Посполитой, а вот где именно находились казаки, где — лесовщики, а где — другие представители местного вооруженного населения, пока точно указать невозможно.

Сначала казаки поддерживали Габсбургов: сражения при Гуменном и на Белой горе в самом начале войны (здесь высока вероятность, что это были лесовщики, а не запорожцы). Спустя десятилетие уже больше источников прямо указывают, что король направил казаков в состав императорской армии Валленштейна — одного из самых эпических персонажей всей войны.

План расположения войск перед сражением при Белой Горе в 1620 г. В левом нижнем углу плана изображена конная часть католического войска, обозначенная как "3000 казаков" Фото: Вікіпедія

Беспринципные наемники или дальновидные политики?

А вот уже в конце войны отряд запорожских казаков помог Франции отбить у испанцев (где правили те же Габсбурги) крепость Дюнкерк во Фландрии. Это довольно легендарная страница истории. В публицистике появляются версии, что казаков во Фландрии возглавлял если не Богдан Хмельницкий, то хотя бы Иван Сирко.

Интересен тот факт, что на первых этапах войны казаки постоянно поддерживали дружеские отношения с королями Речи Посполитой, которые предоставляли им привилегии. А вот в 1646 году, накануне восстания под предводительством Богдана Хмельницкого, казаки окончательно порвали с польским руководством. Поэтому их участие в войне на стороне Франции может быть не просто желанием отдельных казаков заработать в статусе наемников, а вполне логичным политическим демаршем. Возможно, отсюда и корни слухов об участии в походе таких известных казацких предводителей. Сирко и Хмельницкий в 1646 году не были командирами первого эшелона, но слухи об их участии в боях на стороне французов могли быть своего рода ИПСО более поздних периодов. Вместе с тем существуют версии, что часть казаков позже могла перейти на сторону испанцев, когда французы не выплатили им обещанные средства за участие в боевых действиях.

После образования Украинского казацкого государства в середине XVII века сведений об участии казаков в боевых действиях в Европе практически нет. Это отчасти связано с тем, что с обретением собственного государства у казаков появился стимул защищать его, а не искать счастья в чужих краях. С другой стороны, Европа начала переходить к национальным армиям, и спрос на наемников существенно снизился.

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Участие казаков в боевых действиях в Европе — это не просто малоизученные аспекты боевых подвигов наших предков. Это возможность осознать место Украины в мире того времени. Понимание этих процессов помогает осознать, что даже в том гораздо менее глобализированном мире события всё равно не происходили сами по себе, в отрыве от общемировых тенденций.

Из кратких упоминаний о казаках мы можем узнать, как нашу землю тогда воспринимали в мире, и лучше понять процессы, происходившие на нашей территории. А анализ всех этих событий в целом может помочь нам лучше понять: почему именно такие решения принимались отдельными историческими личностями в решающие моменты нашей истории.

Деятельность казаков в Европе не только увеличила количество упоминаний о наших предках в европейских исторических источниках, но и сделала их активными участниками общеевропейских процессов, а также повлияла на развитие тогдашнего украинского общества и истории. А также ещё теснее связала украинцев с Европой, разделив зарождавшуюся тогда европейскую цивилизацию и азиатский мир, который до сих пор не смог наладить мирное сосуществование с западной частью Евразийского континента.