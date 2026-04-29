Воевал против турок, защищал крестьян, восстал против поляков: кто такой Северин Наливайко

Фокус разбирался в причинах и природе восстания под предводительством Северина Наливайко.

В середине XVI в. в подольских владениях польской короны представитель господствующей знати жестоко расправился с обедневшим боярином — потомком маргинализированного господствующего слоя древней Руси, который чтобы обеспечивать свою семью был вынужден работать скорняком (мастер изделий из меха). Мартин Калиновский, могущественный магнат, отобрал у обедневшего боярина землю. Когда же тот пытался выступить против чиновника, последний приказал своим людям убить непокорного украинца. Его семья, поняв опасность дальнейшего сопротивления, убежала как можно дальше от родных мест. Среди детей погибшего был маленький Северин, который затаил в себе жажду мести, которая впоследствии вылилась в крупнейшее за столетие восстание против власти Речи Посполитой.

Лидер повстанцев — народный герой и мститель Северин Наливайко Фото: Вікіпедія

На самом деле о ранних годах будущего предводителя восстания известно крайне мало. Сейчас науке доподлинно неизвестно ни точное место и год рождения Наливайко, ни даже его точное имя (чаще всего ученые указывают на имена Северин или Симмерий). Считается, что он родился в середине XVI века на Западном Подолье. Чаще всего называют городок Гусятин (современная Тернопольщина), однако выдвигаются и другие версии, в частности Каменец, который тогда был административным центром Подольского воеводства.

Противоречивое происхождение повстанческого предводителя

Дискуссии о происхождении Северина Наливайко возникли из-за идеологического дискурса — советские историки хотели придать восстанию под его руководством характер классовой борьбы, которая совсем не вязалась с его боярским происхождением. Поэтому упор делался на том, кем именно был его отец по профессии. Но то, что Наливайко-старший занимался мелким ремеслом, отнюдь не отрицает его знатное происхождение. В это переходное время между Средневековьем и Модерном несоответствие титула и экономическому положению было типичным явлением для Европы. Бывшие русские бояре не нашли себя в Королевстве Польском, где была своя знать — шляхта. Такова цена потери государственности, к которой сами бояре и привели двумя веками ранее.

Но несмотря на бедность (относительную) боярский титул оставлял за его носителем определенные привилегии (своеобразный аналог современных гражданских прав), в частности на владение землей и возможность получения образования. Старший брат Северина Демьян получил качественное на то время образование, которое открыло ему путь к карьере священника и педагога — единственной полноценной альтернативы военной службе.

Украина и Речь Посполитая: путь в Европу или дорога в неволю?

Убийство боярина без суда было явным преступлением по тогдашнему законодательству Речи Посполитой. Но противостоять богатству и реальному влиянию Мартина Калиновского семья Наливайко не могла, что указывает на высокий уровень коррупции государственного аппарата и судопроизводства этого государства. Поэтому чтобы спасти младшего сына, мать Северина увезла его в Острог, где его старший брат Демьян добился значительных карьерных высот — он стал личным духовником тамошнего властителя, князя Константина Острожского, а также был преподавателем местной славяно-греко-латинской школы (открыта в 1576 году).

Туда же пристроили и молодого Северина. Правда, он, в отличие от старшего брата, отдавал большее предпочтение физической подготовке и интересовался военным делом. Вероятно, на каком-то этапе своей юной жизни он даже покинул Острог и присоединился к запорожским казакам. Получив боевой опыт с этими рыцарями украинской степи, Наливайко в конце концов возглавил придворную сотню личной гвардии князя Острожского.

Исторический контекст восстания Наливайко

Украинские земли в этот период переживали этап политической турбулентности. От славы древнерусского государства уже не осталось и следа. Жалкое положение потомков его знати — лучшая тому иллюстрация. Галичина и Западное Подолье (родина Наливайко) с середины XV века находились в составе Королевства Польского. Остальные украинские земли перешли в состав этого государства в 1569 году, но Волынские магнаты, среди которых самым могущественным был князь Константин Острожский, выторговали для себя особые права. Причем не только на Волыни, но и на других землях бывшей Руси, вошедших в состав Польши. Уже тогда эти территории стали называть Украиной.

Зато польская знать имела свои планы на новые территории, которые не предусматривали сохранения статуса-кво. В это время и произошел конфликт между родами Наливайко и Калиновских. Параллельно происходило закрепощение крестьянского населения. Собственно возможность закрепостить крестьян, то есть заставить их безвозмездно работать в своих имениях фольварках было одним из тех "пряников" на которые соблазнились Волынские магнаты переходя под власть польской короны.

Процесс закрепощения продолжался до самого конца века. Конечно он не проходил мирно. Крестьяне бунтовали, а иногда просто убегали куда глаза глядят. Эту и так сложную мозаику дополняло соседство со степными ордами, которые чуть ли не ежегодно нападали на украинские земли, забирая тысячи украинцев в уже настоящее рабство — от турецких гаремов до египетских рудников. В таких обстоятельствах перманентных войн на границе между степью и земледельческими государствами возникло целое новое общественное сословие — казаки.

Польская корона активно привлекала казаков к обороне границ. А для крестьян податься в казаки было возможностью избежать крепостного статуса. Похотливые магнаты стремились всячески ограничить уход уже "их" крепостных в казачество и неважно, что оборона королевства от врагов это был их прямой долг за который их предкам и предоставлялись особые привилегии. Шляхта — это было сословие военных, который и правил Польшей, но судя по ежегодным татарским набегам, оборона королевства находилась в плачевном состоянии.

Тем не менее шляхта пыталась всячески ограничить как расширение казацкого реестра (казаков, официально взятых на королевскую службу, которым предоставлялись привилегии, похожие на те, которые имела шляхта) так и самих привилегий, которые предоставлялись казачеству. Также шляхтичи всячески усложняли переход крестьян в казаки.

Первое восстание казаков против шляхты

В условиях, когда в стране существуют фактически две армии, служба в которых предоставляла ее носителям значительные привилегии, конфликт был неизбежен. И он вспыхнул.

Произошло это в 1591 году. Что интересно возник он между творениями уже времен Речи Посполитой — тем самым князем Константином Острожским (а точнее его сыном Янушем) и полковником реестрового казачества Кшиштофом Косинским. Последний не веря в польское правосудие, сразу отправился искать справедливости к казакам, понимая их недовольство действующей системой. Искра вспыхнула в хлеву полностью обложенном сеном.

Польская шляхта отказалась помочь Острожскому, который выступал против инициатив, связанных с ополячиванием Украины. Поэтому "некоронованному королю Руси" пришлось справляться самостоятельно. И он это сделал, расправившись с восставшим казачеством в битве под Пяткой в январе 1593 года. Наливайко как сотник его гвардии тогда принял участие в подавлении этого казацкого восстания.

Взятие крепости Измаил украинскими казаками во главе с гетманом Наливайко в 1595 году Фото: Вікіпедія Карабулин Б. М. "Взятие Луцкого замка Северином Наливайко" Фото: Вікіпедія

Европейский поход Наливайко

В это время в Европе набирала обороты война против турок, которая затянется вплоть до 1606 года. Император Священной Римской империи Рудольф II собирал войска наемников для расширения фронта войны против Османской империи. Позже такая манера ведения боевых действий получила наименование "тактика тысячи порезов" — атака врага относительно небольшими группами по разным направлениям, чтобы распылить его войска. Дал свое благословение на такой своеобразный "Крестовый поход" и Папа Римский Климент VIII.

Для деморализованных поражением запорожцев поход на турок и татар был хорошим способом компенсировать боль поражения, тем более татары уничтожили Запорожскую Сечь на острове Томаковка, поэтому ответный удар так или иначе был неизбежен.

В то же время Северин Наливайко организовал войско из "охочих людей" для защиты границ Речи Посполитой от татарской орды, которая планировала идти на войну против европейцев, происходившую на территории Венгрии через Подолье и Галичину. Сделал ли он это по собственной инициативе, покинув службу у Острожского, или это сам князь поручил такое сделать своему сотнику, понимая равнодушие и некомпетентность шляхты, мнения историков разнятся. Хотя напрашивается логичный вопрос — где простой сотник мог взять ресурс для найма двух тысяч воинов, а именно такую численность отряда, собранного им на Брацлавщине называют исторические источники.

Кто такой Устим Кармалюк, народный мститель или безжалостный грабитель: правда и мифы про последнего гайдамака

Возглавив по сути целую армию, весной 1594 года Наливайко занял довольно проактивную позицию — он не стал ждать прихода врагов к нему, а сам пошел в наступление на турецкие крепости, а затем и двинулся на оккупированную турками Молдову, где вызвал смену власти на пропольскую. Вернувшись из удачного похода, где он получил как вооружение (в частности лошадей и пушки), так и ресурсы для дальнейшей борьбы, он начал грабить имения шляхты западного Подолья, вероятно мстя за отца, ведь сам владел своими землями обидчик рода Наливайко Мартин Калиновский.

Крупнейшее за XVI век казацкое восстание

В следующем году Наливайко уже воюет в Венгрии против турок как полноценный армейский командир, а вернувшись из похода, масштабировал свое восстание до неслыханных высот, развернув его на территории Волыни, Киевщины и даже Беларуси. В ходе этого восстания атаман "охочих людей" набирал в свои ряды крестьян, желающих избавиться от крепостной зависимости и объединился с запорожскими и реестровыми казаками в единое войско против шляхетского войска Речи Посполитой, которое возглавил один из лидеров польской шляхты гетман Станислав Жолкевский.

Воевать против регулярного войска Речи Посполитой, которое тогда считалось одним из самых мощных в Европе (хотя и тяжелым на подъем) было не простым решением. Но перед лицом общей угрозы казаки Наливайко (в основном "вчерашние крестьяне", недавно присоединившиеся к его отряду, ядро которого составляли "солдаты удачи") и запорожские казаки (люди, которые всю свою жизнь проводили в степи и различных битвах) объединились. Присоединились к ним и реестровые казаки (запорожцы, которых взяли на государственную службу). Сам Наливайко передал командование объединенными войсками Матвею Шауле, а впоследствии атаманом стал Григорий Лобода. То есть восстание Наливайко завершал уже не лидером.

Польские войска оттесняли казаков на Левый берег Днепра, нанося им болезненные потери шквальным огнем артиллерии, в частности так удалось тяжело ранить Матвея Шаулу, что привело к смене командования. Часть казаков хотели вообще перейти границу с Московией и получить уже там привилегии от сына Ивана Грозного Федора Блаженного (интересно, что такой замысел реализуют казаки уже через полвека, основав Слободскую Украину, но это уже совсем другая история). Другая часть была готова воевать с поляками до конца. Сам кошевой атаман, трезво оценивая силы, пытался как-то договориться с поляками — его армию громили и оттесняли в тупик! А это порождало недоверие к командующему, которое вероятно стимулировали сами поляки, распространяя "предательские" слухи среди казацких рядов.

Проигранная генеральная битва

В мае 1596 года казацкий лагерь таки оказался в окружении неподалеку от крепости Лубны. При попытке вырваться, в урочище Солоница произошло нечто похожее на генеральный бой. К сожалению, значительная часть гражданских людей, спонтанно набранная в казацкий лагерь в ходе восстания, сыграла свою роль.

Большинство повстанцев не выдержали психологического напряжения битвы, которая разворачивалась не по их сценарию, и в панике восстали против собственных предводителей. Наливайко, Лобода и другие предводители восстания были арестованы и выданы полякам, которые обещали амнистию в обмен на измену своих командиров. Но когда они получили свое, Станислав Жолкевский всунул новое требование — теперь каждый крепостной должен был вернуться к своему господину. Вероятно поляки специально выдвинули такое заранее неприемлемое требование, чтобы не отпускать повстанцев. Конечно сами бунтари, среди которых почти все были бывшими крепостными, не готовы были возвращаться в неволю, но уже было поздно спорить — деморализованное и дезорганизованное войско стало легкой мишенью для шляхетского войска Жолкевского. Поляки убили всех, кроме организованного отряда запорожцев, которые успели во всем этом беспорядке выбрать себе нового предводителя, который и вывел их из такой крайне затруднительной ситуации.

Бил турок, получил награду от Папы, а погиб от рук своих — невероятная жизнь казацкого атамана Ивана Сулимы

Наливайко вместе с другими лидерами восстания заковали в кандалы и отправили в своеобразный триумфальный тур по стране через Львов в новую столицу Речи Посполитой — Варшаву. Только триумф этот был его врагов, а самого повстанческого лидера демонстрировали толпе как военный трофей. После длительных пыток в Варшавской тюрьме его публично казнили на центральной площади города почти через год после взятия в плен — в апреле 1597 года.

Героическая смерть, ставшая легендой

Относительно его казни есть разные версии. Историки в целом придерживаются официальной трактовки из записей тогдашних документов. По ним повстанца четвертовали, а его останки демонстративно развесили по разным частям города для всеобщего запугивания желающих восстать. Но почти сразу после казни появилась другая версия событий, по которой Наливайко лишили жизни крайне изящным и жестоким способом — заживо запекли в раскаленной статуе быка.

Интересно, что версию о более жестокой казни сначала развивали сами поляки, а потом ее подхватил и украинский фольклор. Так она стала интересной обеим сторонам — первым чтобы запугать народ и таким образом предотвращать следующие восстания, а для украинцев смерть любимого лидера восстания стала образцом мученичества за веру, народ и символом несокрушимости казацкого духа.

Так кем на самом деле был Северин Наливайко? Борцом за свободу Украины, защитником порабощенных крестьян, оружием в руках могущественных магнатов или обычным грабителем, который взбесился от полученной власти? Для каждой из этих версий можно найти соответствующие аргументы, анализируя его действия.

В советские времена упор делали на социальной борьбе, ведь это соответствовало тогдашней ведущей идеологии, которая исповедовала классовую борьбу. В то же время классовая борьба легко транслируется и в национальное сопротивление, ведь тогдашняя украинская элита выбрала путь ассимиляции. Та же семья Острожских в конце концов перешла в католицизм, то есть ополячилась — имя (Януш) сына князя Острожского уже многое говорит о пути, который он выбрал. Поэтому только обедневшие бояре и обычные крестьяне оставались социальной базой борьбы за национальную идентичность украинцев.

Памятник Северину Наливайко в Гусятине Фото: zabytki.in.ua

Был ли он грабителем или орудием в руках могущественной семьи Острожских — это уже вопрос интерпретации. Да, Наливайко грабил шляхетские имения, но это непременный элемент любого восстания в то время. В конце концов сами шляхтичи охотно были отобрать даже друг у друга то, что "плохо лежало" и сама семья Наливайко в годы его детства стала жертвой этих обстоятельств, так почему же он должен был не отвечать тем же, тем более для восстания нужны были ресурсы. Слова "экспроприация" тогда еще не знали. Что касается интриг Острожского, то действительно под горячую руку Наливайко попали враги этой знатной и богатой семьи, но было ли это совпадение или продуманная стратегия пока определить невозможно. Остальное додумывает конспирология. Но сам князь Константин Острожский не вступился за своего бывшего сотника, а его слово значило немало в тогдашней Речи Посполитой.

Кроме экспроприации тогда еще не было таких слов как национализм или классовая борьба. Но сам Наливайко на многочисленных допросах заявлял, что боролся за православную веру. Это тогда было основой идентичности. Церковь формировала общество, а Киевская православная митрополия тогда подлежала притеснениям и в конце концов организационно была уничтожена на Брестском Соборе в год подавления восстания.

Основал Сечь, отказался завоевывать Кавказ, погиб в Стамбуле: невероятная жизнь Дмитрия Байды Вишневецкого

Наливайко, записывая обычных крестьян в казаки, создал социальный лифт, несмотря на то, что тогда такого словосочетания тоже не знали. Но его восстание было единственным путем для многочисленных крестьян, которых только что закрепостили, избежать этого униженного положения. Другого пути тогдашнее государство не предлагало.

В чем была настоящая проблема Наливайко — это отсутствие прочной политической платформы. Он, раздув пламя восстания, сам не понимал, как превратить его в нечто более устойчивое. Писал письма королю, в которых предлагал создать что-то вроде казацкой автономии на землях тогдашней Брацлавщины, но сам построить стабильную политическую конструкцию, чтобы отразить посягательства магнатов, не смог. Это смогли сделать в последующие десятилетия его идейные преемники — Петр Сагайдачный и Богдан Хмельницкий.

Сам Северин Наливайко политическим лидером так и не стал. Он остался героем фольклора, бесстрашным борцом за веру православную и защитником обиженных крестьян, которые отнюдь не хотели попасть в крепостную неволю и готовы были заплатить за свою свободу самым дорогим, что у них было — своей жизнью. Как это в конце концов сделал и сам лидер повстанцев — народный герой и мститель Северин Наливайко.