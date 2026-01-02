Бил турок, получил награду от Папы, а погиб от рук своих — невероятная жизнь казацкого атамана Ивана Сулимы

Борца за свободу публично казнят на центральной площади столицы. Речь идет не о Уильяме Уоллесе — Храброе сердце, о котором большинство знают с детства. У украинцев был свой герой, жестоко замученный за свободу, и далеко не один. Сегодня речь пойдет об Иване Сулиме — лидере казацкого восстания против Речи Посполитой в 1635 году. Восстание, которое больше всего отражало именно нежелание обычных украинских крестьян повиноваться шляхте и становиться крепостными.

Чем именно отличалось именно восстание под предводительством Ивана Сулимы и чем еще прославился этот казацкий предводитель? Фокус собрал самую важную информацию об этом немного подзабытом национальном герое.

Иван Сулима известен прежде всего как организатор восстания против поляков и разрушитель крепости Кодак. Именно таким его позиционирует школьная программа по истории. Однако на самом деле известный предводитель запорожских казаков прославился значительно более широкой деятельностью, в частности, попав на страницы первых европейских газет. Его жизнь раскрывает значительно более важные моменты в истории казаков, чем одно из восстаний против поляков — а именно кем были эти степные рыцари на самом деле и как их воспринимали в тогдашнем мире.

Противоречивая, полная загадок юность

Известная биография Ивана Сулимы — это витрина казацкой жизни в XVI-XVII веке. Родился в семье мелких шляхтичей. Работал у богатого шляхтича, после этого оказался среди казаков. Воевал с турками, чем получил себе славу и признание в Европе. Погиб в борьбе против поляков. Такую биографию можно смело подставлять под копирку для многих предводителей казацких восстаний. Но кое-что выделяет именно Сулиму — это его успехи. Но обо всем по порядку.

Точная дата рождения Ивана Сулимы неизвестна. Так же как и место рождения. Однако здесь ученые сходятся, что это вероятно это село Сулимовка (сейчас — Черниговщина), где он уже будучи кошевым атаманом построил за свой счет церковь.

Что касается времени рождения, то учитывая то, что есть свидетельства о том, что молодой Сулима участвовал в походах кошевого атамана Самойла Кошки (он погиб в 1602 году), можно утверждать, что Иван родился не позднее 1580-х годов.

Покровская церковь в селе Сулимовка (1622-1629 гг.), возведенная на средства гетмана Фото: Вікіпедія

Первое точно подтвержденное упоминание об Иване Сулиме датируется 1615 годом, когда он упоминается как управляющий имениями канцлера Речи Посполитой, коронного гетмана Станислава Жолкевского. И здесь возникает первый вопрос к биографии будущего казацкого предводителя. Так он сначала подался на Сечь, а потом стал управителем душителя казацких восстаний 1590-х годов?

Возможно, более логичной является версия, что юный шляхтич пытался сделать карьеру на государственной службе в Речи Посполитой, но там столкнулся с притеснениями и дискриминацией, из-за чего и отправился на Сечь. Такое часто случалось с представителями православной, то есть украинской шляхты в те времена и многое объясняет. Но как же тогда быть с легендой о походах вместе с Самойлом Кошкой? Возможно это просто легенда. Но тогда часто бывало и такое, когда казаки умудрялись верно служить короне, а потом не менее яростно против нее и выступать, а еще через несколько лет возвращаться обратно на службу королю или магнатам. На то и говорится, что казацкий нрав "вольный как ветер", то есть куда захочет, туда и идет.

Из плена — на прием к папе римскому

Не менее интересен и другой сюжет. По легенде, Иван Сулима попал в турецкий плен, где пятнадцать лет был рабом-гребцом на турецкой боевой галере. То есть он был в течение пятнадцати лет прикован цепью и греб под строгим оком специальных надзирателей, которые состояли из рабов, согласившихся изменить веру ради такого сомнительного "карьерного роста".

Считается, что моральной силы Сулиме придал образец все того же Самойла Кошки (то они таки пересекались?), который по легенде так греб более четверти века, пока в конце концов не сбежал из турецкого плена.

В конце концов сбежать удалось и Ивану Сулиме. По легенде он сумел переманить на свою сторону одного из надзирателей, который отдал казаку-невольнику ключ от кандалов. Так Сулима не просто выбрался из рабства, а наоборот — захватил в плен триста турок, которые обслуживали боевую галеру. После этого Сулима направил корабль к берегам Италии.

Захват боевой турецкой галеры с последующим направлением ее в христианский порт вызвал сенсацию в Западной Европе. Сулиму принял сам папа римский Павел V, а также об этом написала парижская газета. Папа наградил казака специальной золотой медалью со своим портретом. Есть версия, что также понтифик сделал Ивана Сулиму Римским князем.

Поскольку папа Павел V умер в январе 1621 года, то это событие произошло точно раньше 1620 года. Это никак не вяжется с легендой о пятнадцатилетнем плену, ведь в 1615 году Сулима точно управлял имениями Жолкевского. Возможно событие с галерой произошло раньше? Или не было плена и Сулима просто захватил боевую галеру в бою. Почему же уже после успешной карьеры и признания в Европе Иван Сулима снова оказался на Сечи, где в 1628 году впервые был избран кошевым атаманом, то есть предводителем всех запорожских казаков? Однозначного ответа мы пока не можем узнать, но фактом является то, что Сулима считался одним из лучших командиров морских походов на турок.

В 1633 году Иван Сулима совершил один из самых успешных морских походов запорожцев, разрушив турецкую крепость в устье Дона — Азов. Этим он внес свое имя в "черный список" врагов Османской империи.

Собственно Кодак

В это же время в Речи Посполитой нарастала эксплуатация крестьян, которыми были преимущественно украинцы. Магнаты в борьбе за наживу, которую предоставлял экспорт сельскохозяйственной продукции в Западную Европу все больше усиливали повинности крепостных.

Последние же "голосовали ногами" и бежали на Запорожскую Сечь, которая тогда расположилась на днепровском острове Базавлук. Для перекрытия этого потока беглецов, поляки решили построить крепость Кодак.

Это должна была быть лучшая крепость в мире с привлечением всех тогдашних новейших технологий. Для ее проектирования привлекли французского архитектора Гийома Левасера де Боплана.

Последний в свободное от работы время занимался картографированием местности и описанием жизни в окружающих землях, оставив немало ценной информации о тогдашней Украине. Интересно, что сам француз сочувствовал украинским крепостным, чью надежду на свободу должна была забрать его крепость.

Крепость Кодак на планах XVII в. Фото: Вікіпедія

Крепость возвели в рекордно быстрые сроки — всего за полгода. И так же рекордно быстро ее взял штурмом Иван Сулима. Он воспользовавшись шумом Днепра, приказал казакам штурмовать крепость со стороны порога, использовав вместо лестниц вязанки с хворостом, на которые казаки ставили чтобы залезть на стены. Такого хода в крепость не ожидал никто. Поэтому восхода утреннего солнца никто из гарнизона уже и не увидел.

В ответ на разрушение своей крепости Речь Посполитая направила для карательной акции... реестровых казаков.

Такие разные казаки

В середине XVII века король Речи Посполитой нанял на государственную службу восемь тысяч казаков, образовав восемь реестровых полков. Они владели компактным массивом земель, где действовали казацкие, а не польские законы. Те же кто не входил в реестр проживали за Днепровскими порогами на Сечи. Они называли себя запорожским или низовым (потому что в нижнем течении Днепра казачеством). Именно их должна была контролировать крепость Кодак.

Низовые казаки и реестровые в целом неплохо ладили. Часто это могли быть одни и те же люди. Поэтому Иван Сулима так безопасно отнесся к встрече с представителями реестровых полков. А они его предали — заковали в кандалы и отправили в Варшаву.

Есть разные версии развития событий — того как именно это произошло. Но факт остается фактом — Иван Сулима оказался в варшавской темнице. Сами реестровцы потом заявляли, что им обещали оставить казацкого предводителя живым. И действительно основания так считать были — король Владислав благосклонно относился к казакам. Определенной гарантией была и папская медаль, которой в католической Речи Посполитой вообще больше никто не имел.

Однако решающим фактором стало наличие в Варшаве турецкого посла. Он заявил, что или Сулиму публично жестоко казнят как опасного разбойника и врага государства, или Османская империя воспримет его как верного слугу короля, поэтому быть войне между обеими странами. Потому что в такой ситуации ответственность за морские походы будет нести король Речи Посполитой. То есть само государство.

Поэтому в середине декабря 1635 года Ивана Сулиму публично четвертовали на центральной площади Варшавы. А его останки демонстративно еще на некоторое время повесили над центральными воротами города как знак устрашения для всех, кто решится поднять восстание против власти Речи Посполитой. Однако на казаков это вызывало обратный эффект и следующее казацкое восстание случилось уже меньше чем через два года после казни Ивана Сулимы. Но это уже совсем другая история.

Казаки: рыцари без собственного государства

Жизнь Ивана Сулимы — это пример существования рыцарей без собственного государства. Казаки неоднократно совершали подвиги и сделали себе имя в Европе — сейчас бы это назвали брендом. Однако они не были в безопасности на собственной земле, где их подстерегали жадные шляхтичи, которыми часто как те надзиратели на галерах являлись собственные перебежчики. Люди, которые предали собственную Родину ради богатства терпеть не могли настоящих рыцарей и предпочитали избавиться от них любым способом. Часто убивали их крайне жестоким способом.

Фрагмент иконы в церкви с. Сулимовка Фото: Вікіпедія

Такая же судьба постигла и Ивана Сулиму, который за десятки лет героических морских походов снискал славу защитников христиан в Европе. Но его все равно жестоко казнили формально по требованию турецкого посла (от властителя которого Сулима и защищал христиан), а на самом деле из-за того, что он помешал закрепощению крестьян горе-магнатами, которые не могли остановить свою жадность.

Символично, что обладателя папской медали казнили в центре столицы государства, которое всегда позиционировало себя как "самое католическое" во всем мире. Когда речь пошла об интересах крупных землевладельцев бессильным оказался даже авторитет самого римского первосвященника.