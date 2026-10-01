Воздушный тупик: почему Украина опоздала с дронами-перехватчиками и где выход

В ночь на 30 сентября российские войска атаковали Украину противокорабельными ракетами "Циркон"/"Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 и 188 беспилотниками. Из 188 ударных БПЛА типа Shahed — 86 реактивных.

Обращаю внимание, что первое боевое подтверждение применения реактивного дрона на территории Украины датируется ещё 8–9 января 2024 года. Тогда Воздушные силы подтвердили сбитие первого Shahed-238 с китайским турбореактивным двигателем, который двигался со скоростью более 500 км/ч и долетел до центра страны.

Примечательно, что закрытые аналитические записки от профильных структур ВСУ начали поступать в ведомства с четким предупреждением о том, что россияне ускоряют разработку и наращивание масштабов реактивных средств воздушного нападения еще в мае 2023 года. Публично же Иран представил свой реактивный Shahed-238 в ноябре 2023 года

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Заявления об угрозе расширения масштабов использования противником реактивных беспилотников появились еще год назад. Год — достаточный срок для того, чтобы сделать выводы, оценить угрозу и отработать соответствующие меры противодействия.

Стоит отметить, что в июне текущего года противник запустил по территории Украины 380 реактивных ударных беспилотников, а в августе — уже 2800. Расширение производства ударных реактивных беспилотников стало возможным благодаря локализации производства реактивных двигателей в России.

России удалось закупить и ввезти в обход санкционных ограничений высокотехнологичное оборудование для 3D-печати металлом. По оценкам западных специалистов, развернутые в РФ принтеры являются полными аналогами оборудования, используемого на передовых европейских авиационных заводах, в частности на предприятиях Rolls-Royce.

2 сентября издание The Economist, ссылаясь на источник в сфере противовоздушной обороны, сообщает, что благодаря замене традиционных сложных литейных и фрезерных линеек на прямую 3D-печать турбинных компонентов, себестоимость одного российского реактивного БПЛА снизилась как минимум вдвое — до $50 000–$70 000 за единицу. Тогда как импортные аналоги или ранние прототипы стоили более $100 000.

В свою очередь, 12 сентября представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в рамках конференции YES Annual Meeting 2026 сообщил, что у России начались проблемы с двигателями для БПЛА. В частности, речь идет о реактивных двигателях, поставлявшихся из Китая.

По словам Скибицкого, санкционное давление уже создает для России проблемы с получением реактивных двигателей для беспилотников, импортируемых из Китая. Он отметил, что Пекин осознает возможные последствия дальнейших поставок в РФ для собственной промышленности. Речь идет, в частности, о рисках, связанных с передачей химических элементов и электронных компонентов.

"ГУР располагает официальными документами и отчетами Генерального штаба РФ, адресованными министру обороны РФ, о серьезных проблемах с доставкой компонентов из Китая в Россию. Это действительно работает", — подчеркнул он.

На мой взгляд, это свидетельствует о серьезных проблемах с оценкой ситуации украинской разведкой, которая должна была бы информировать высшее военно-политическое руководство страны и анализировать для него уровень угроз.

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Теперь главный вопрос: если России в сжатые сроки удалось локализовать производство реактивных двигателей в условиях жесткого санкционного давления, что мешает Украине с помощью партнеров сделать то же самое?

Ответ, на мой взгляд, очевиден.

Еще один вопрос к бывшему министру обороны Михаилу Федорову: почему, понимая вызовы, стоящие перед Украиной, не были заранее разработаны соответствующие меры противодействия?

Это сфера деятельности Министерства обороны — разработка соответствующих средств противодействия и наращивание их производства. Поэтому правоохранительные органы должны были бы расследовать вопрос об ответственности Федорова за решения или бездействие, которые, по моему мнению, привели к ситуации, которую мы сейчас обсуждаем.

Теперь о себестоимости. Если себестоимость российской "Герани-5" составляет около 70 тысяч долларов, то для ее уничтожения нам приходится использовать значительно более дорогие средства. Например, в рамках крупных производственных партий для Пентагона средняя цена одной ракеты "воздух-воздух" AIM-9 составляет около $557 000. Для сравнения: в 2024-м финансовом году официальная стоимость для внутренних нужд американских вооружённых сил декларировалась на уровне около $743 000 за единицу.

Украина использует ракеты семейства AIM-9 не только с истребителей F-16, но и с наземных пусковых установок зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Когда аналитики оценивают общие затраты на отражение ракетных и дронных атак, стоимость запуска одной ракеты AIM-9X с учетом амортизации наземной инфраструктуры комплекса часто округляют в отчетах до $1,1 млн. Несмотря на это, она остается одной из самых бюджетных ракет западного образца, поскольку, например, AIM-120 AMRAAM стоит от $2,5 млн до $3 млн.

Сразу возникает вопрос об экономической эффективности противодействия российским средствам поражения. Напомню, что себестоимость одного российского реактивного БПЛА составляет 70 000 долларов за единицу.

Кроме того, возникает вопрос о недостаточном количестве зенитных управляемых ракет — ЗУР. Внутренние запасы зенитных управляемых ракет на складах стран НАТО являются строго засекреченной военной информацией, однако ведущие оборонные аналитики характеризуют их общее состояние как "критически низкое". ЗКР IRIS-T SLS со сверхвысокой точностью и инфракрасным наведением стоят от $450 000 до $600 000.

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В чем заключаются основные опасности российской тактики по усилению ударов по территории Украины с использованием реактивных БПЛА?

Во-первых, отсутствие у украинской стороны достаточного количества зенитных управляемых ракет и ракет "воздух-воздух". Во-вторых, реактивный дрон стоит в десятки раз дешевле, чем ЗКР и ракеты класса "воздух-воздух".

Таким образом, противник ослабляет украинскую систему ПВО. Это создает дополнительное финансовое давление на Украину и ее стратегических партнеров. Именно поэтому в настоящее время наблюдается такая интенсивность ударов, а также изменение тактики и стратегии нанесения ударов.

Сейчас нам необходимо как можно быстрее создать собственные дроны-перехватчики и нарастить объемы производства реактивных двигателей на территории Украины или стран Европы. Желательно наращивать объемы производства непосредственно в Украине, тем более что соответствующие возможности для этого имеются.

Существует еще одна угроза для украинской стороны. Понимая общую тенденцию — в частности, дефицит зенитных управляемых ракет и ракет "воздух-воздух", — Иран направил официальный запрос России на поставку новейших российских реактивных моделей "Герань-4" и "Герань-5". Кроме того, происходит обширный обмен модернизированными технологиями. Это может отвлечь внимание Соединенных Штатов и заставить их сосредоточить ресурсы на защите собственных военных объектов в Персидском заливе.

Таким образом, могут сложиться условия, при которых силы США будут в значительной степени задействованы в Персидском заливе, а поставки Украине зенитных управляемых ракет и ракет-перехватчиков, в частности PAC-3 и ракет класса "воздух-воздух", могут быть ограничены.

В то же время Россия создает условия, при которых такие поставки могут стать более сложными или вообще невозможными. Поэтому единственным выходом из этой ситуации является наращивание собственного производства дронов-перехватчиков. И сделать это нужно в чрезвычайно сжатые сроки.

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