Россияне перевыполнили план по производству баллистических ракет: сколько накопили к зиме, — CBS News

Украинские чиновники и аналитики подсчитали, что россияне перевыполнили план по производству баллистического оружия более чем на 100%. Также растет производство реактивных беспилотников, которые оккупанты могут запускать тысячами.

В CBS News опросили украинских экспертов и выяснили, что Москва в настоящее время снизила интенсивность ударов крылатыми и баллистическими ракетами не по темпу запусков, а по количеству запусков за один раз. В Кремле пытаются сохранить на зиму более дорогие крылатые и баллистические ракеты для дальнейших, более масштабных ударов.

Виктория Чекалина, аналитик Центра инициатив "Вернись живым", подсчитала, что Россия превысила запланированные показатели производства ракет на 110–120 %. По ее оценкам, по состоянию на август у РФ мог быть запас около 130 баллистических ракет.

Кроме того, оккупанты увеличили объемы производства и запусков дронов. В сентябре РФ могла изготовить около 1200 "Герань-4" и 800 "Герань-5". Ожидается, что темпы производства могут расти каждый месяц.

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Эксперты отмечают, что РФ способна запустить в ходе одного массированного удара 600–1000 дронов, но обычно задействовала лишь 150–300. Осенью и зимой один налёт может насчитывать около 1500 беспилотников.

Какие цели могут подвергаться атакам зимой

Аналитики и украинские чиновники полагают, что в ходе зимней кампании Россия может сосредоточиться на энергетической и тепловой инфраструктуре. Основными целями могут стать электро- и тепловые сети, ведь они имеют критически важное значение для гражданского населения. В то же время агрессор может наносить удары не только по объектам энергетики, но и по предприятиям и складам.

Ранее мы сообщали, что компания Fire Point планирует приступить к боевым испытаниям системы ПВО Freyja уже в следующем году.

Однако сейчас Украина уже испытывает последствия ударов оккупантов по энергетике. Уже 1 октября для украинцев будут введены почасовые графики отключений электричества. Они коснутся и предприятий, сообщили в "Укрэнерго".