Отключение электричества 1 октября: для украинцев введут почасовые графики

"Укрэнерго" предупреждает, что завтра, 1 октября, в некоторых регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии. Это связано с последствиями обстрелов энергоинфраструктуры оккупантами РФ.

Энергетики сообщают, что ограничения на потребление электроэнергии будут действовать в отдельных регионах в отношении промышленности, бизнеса и всех категорий потребителей. В частности, с 08:00 до 21:00 для промышленных предприятий и бизнеса будут применяться графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения. Они будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00.

График отключений электроэнергии 1 октября 2026 года

Объем ограничений составит 0,5 очереди. При этом ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня, отмечают в "Укрэнерго". Там просят украинцев рационально использовать электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки.

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Ранее Фокус уже сообщал, что в Киеве из-за экстренных отключений электроэнергии временно остановился наземный электротранспорт в двух районах столицы. Появились кадры из киевского метро, где на отдельных станциях было темно.

А в Тернопольской области полицейские тоже готовятся к отключениям электроэнергии и перебоям с топливом. Там запустили пилотный проект, в рамках которого приобрели несколько автомобилей Tesla и оснастят одно из отделений солнечными панелями и аккумуляторами.