Відключення світла 1 жовтня: для українців запровадять погодинні графіки

Укренерго попереджає, що завтра, 1 жовтня, в деяких регіонах України діятимуть графіки відключення світла. Це пов'язано з наслідками обстрілів енергоінфраструктури окупантами РФ.

Енергетики повідомляють, що обмеження споживання електроенергії діятимуть в окремих регіонах для промисловості, бізнесу та всіх категорій споживачів. Зокрема, з 08:00 до 21:00 для промислових підприємств і бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення. Вони діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00.

Графік відключень електроенергії 1 жовтня 2026 року

Обсяг обмежень становитиме 0,5 черги. Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня, зазначають в Укренерго. Там просять українців раціонально використовувати електроенергію, особливо в години пікового навантаження.

Видео дня

Раніше Фокус вже інформував, що у Києві через екстрені відключення електроенергії тимчасово зупинився наземний електротранспорт у двох районах столиці. З’явилися кадри з київського метро, де на окремих станціях було темно.

А на Тернопільщині поліціянти теж готуються до блекаутів та перебоїв з пальним. Там розпочали пілотний проєкт, за яким придбали декілька машин Tesla, та оснастять одне з відділень сонячними панелями та акумуляторами.