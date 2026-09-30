Тернопільська поліція пересідає на Tesla: як підготуються до відключень світла

На Тернопільщині впроваджують пілотний проєкт з енергонезалежності поліції. В одному з відділків встановлюють сонячну електростанцію і вже закупили три електромобілі Tesla.

Задля реалізації пілотного проєкту обрали відділення поліції №3 у Теребовлі. Окрім сонячних панелей та закупівлі Tesla для екіпажів там хочуть обладнати підрозділ системами резервного живлення, повідомляє Нацполіція Тернопільщини.

Проєкт має забезпечити безперервну роботу підрозділу навіть у разі перебоїв із постачанням пального. Використання "електричок" має скоротити витрати на пальне та експлуатацію службових авто. Крім того, електромобілі можуть стати резервним транспортом.

Тепер три Tesla замінять службові автомобілі з дизельними двигунами, які вже передали Силам оборони України. Раніше ці машини використовували для виконання поліцейських завдань.

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Сонячна електростанція та акумулятори

Ще одним напрямом проєкту стала модернізація електропостачання відділення. Наразі там реконструюють електромережі та встановлюють сонячну електростанцію. За розрахунками, це дозволить скоротити споживання електроенергії приблизно на 65%, а очікувана економія становитиме близько 400 тисяч гривень на рік. Для додаткової автономності підрозділу встановлять також інвертори та акумуляторні батареї. Вони мають забезпечити стабільну роботу відділення у разі перебоїв з електропостачанням.

У поліції очікують, що це допоможе зменшити витрати на утримання підрозділу та забезпечити безперервність його роботи. Завершити реалізацію пілотного проєкту планують до кінця цього року.

Нагадаємо, окупанти РФ продовжують атакувати енергоінфраструктуру України. На території Київської області 30 вересня застосували графіки обмеження електропостачання через ситуацію в енергосистемі.

А у Києві через екстрені відключення електроенергії тимчасово зупинився наземний електротранспорт у двох районах столиці. На тлі знеструмлення також з’явилися кадри з київського метро, де на окремих станціях було темно.

Також раніше повідомлялось, що після масованих атак РФ 29 вересня без світла залишилися мешканці 5 областей України: Донецької, Харківської, Сумської, Житомирської й Вінницької.