Тернопольская полиция пересаживается на Tesla: как готовятся к отключениям света

В Тернопольской области реализуется пилотный проект по обеспечению энергонезависимости полиции. В одном из полицейских участков устанавливают солнечную электростанцию и уже закупили три электромобиля Tesla.

Для реализации пилотного проекта было выбрано отделение полиции № 3 в Теребовле. Помимо установки солнечных панелей и закупки автомобилей Tesla для экипажей, там планируют оснастить подразделение системами резервного питания, сообщает Нацполиция Тернопольской области.

Проект призван обеспечить бесперебойную работу подразделения даже в случае перебоев с поставками топлива. Использование "электричек" должно сократить расходы на топливо и эксплуатацию служебных автомобилей. Кроме того, электромобили могут стать резервным транспортом.

Теперь три автомобиля Tesla заменят служебные автомобили с дизельными двигателями, которые уже переданы Силам обороны Украины. Ранее эти машины использовались для выполнения полицейских задач.

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Солнечная электростанция и аккумуляторы

Еще одним направлением проекта стала модернизация системы электроснабжения отделения. В настоящее время там проводятся работы по реконструкции электросетей и установке солнечной электростанции. По расчетам, это позволит сократить потребление электроэнергии примерно на 65%, а ожидаемая экономия составит около 400 тысяч гривен в год. Для обеспечения дополнительной автономности подразделения также будут установлены инверторы и аккумуляторные батареи. Они должны обеспечить стабильную работу отделения в случае перебоев с электроснабжением.

В полиции рассчитывают, что это поможет сократить расходы на содержание подразделения и обеспечить непрерывность его работы. Завершить реализацию пилотного проекта планируется до конца этого года.

Напомним, что оккупанты РФ продолжают наносить удары по энергоинфраструктуре Украины. 30 сентября на территории Киевской области ввели графики ограничения электроснабжения в связи с ситуацией в энергосистеме.

А в Киеве из-за экстренных отключений электроэнергии временно остановился наземный электротранспорт в двух районах столицы. На фоне отключения электроэнергии также появились кадры из киевского метро, где на отдельных станциях было темно.

Также ранее сообщалось, что после массированных атак со стороны РФ 29 сентября без света остались жители пяти областей Украины: Донецкой, Харьковской, Сумской, Житомирской и Винницкой.