Росіяни перевиконали план виробництва балістики: скільки ракет накопичили на зиму, — CBS News

Українські посадовці та аналітики підрахували, що росіяни перевиконали план виробництва балістики понад 100%. Також зростає виробництво реактивних безпілотників, які окупанти можуть запускати тисячами.

У CBS News опитали українських фахівців та з'ясували, що Москва зараз знизила інтенсивність ударів крилатими та балістичними ракетами не у темпі запусків, а кількості пусків за один раз. У Кремлі намагаються зберегти на зиму дорожчі крилаті та балістичні ракети для подальших масштабніших ударів.

Вікторія Чекаліна, аналітик Центру ініціатив "Повернися живим", підрахувала, що Росія перевищила заплановані показники виробництва ракет на 110–120%. За її оцінкою, станом на серпень РФ могла мати запас близько 130 балістичних ракет.

Крім того, окупанти посилили випуск та запуск дронів. У вересні РФ могла виробити близько 1200 "Герань-4" і 800 "Герань-5". Очікується, що темпи виробництва можуть зростати щомісяця.

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Експерти зазначають, що РФ має можливість запустити під час одного масованого удару 600–1000 дронів, але зазвичай використовувала лише 150–300. Восени та взимку один наліт може налічувати близько 1500 безпілотників.

Які цілі можуть атакувати взимку

Аналітики та українські посадовці вважають, що під час зимової кампанії Росія може зосередитися на енергетичній та тепловій інфраструктурі. Основними цілями можуть стати електро- та теплові мережі, адже вони критично важливі для цивільного населення. Водночас агресор може атакувати не тільки енергетику, але й підприємства та склади.

Раніше ми інформували, що компанія Fire Point планує почати бойове тестування ППО Freyja вже у наступному році.

Проте зараз Україна вже потерпає від наслідків ударів окупантів по енергетиці. Вже 1 жовтня для українців запровадять погодинні графіки відключень світла. Вони стосуватимуться і підприємств, повідомили в Укренерго.