"Шахед" каждые полчаса: сколько еще Киев будет жить под атаками нон-стоп

Киев всё чаще живёт не в перерывах между тревогами, а в условиях одной затянувшейся воздушной атаки. Реактивные "Шахеды" нападают на столицу волна за волной, истощают ПВО и парализуют город, в то время как массовые перехватчики только набирают обороты. Фокус выяснил, как долго может продолжаться такая тактика РФ и чем Украина способна ответить уже сейчас.

Киев фактически перешел в новый режим воздушной войны. Если раньше массированная атака означала несколько тяжелых ночных часов, после которых город возвращался к привычной жизни, то теперь воздушная тревога может длиться часами, на время стихать и начинаться заново. Россия запускает ударные дроны небольшими группами в течение всего суток, а реактивные "Шахеды" могут появляться на подступах к столице с интервалом в полчаса — час.

Россия перешла от преимущественно ночных атак к запускам дронов практически круглосуточно. Особенно серьезной проблемой стали реактивные БПЛА: они способны летать на высотах 4–7 км и оставляют мобильным огневым группам значительно меньше времени на реакцию. По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната, Украина в настоящее время перехватывает около 60% реактивных дронов, тогда как эффективность против старых типов "Шахедов" превышала 90%.

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Масштаб угрозы также стремительно растет. Только за первые три недели сентября Россия, по данным украинских властей, запустила около 2100 реактивных ударных БПЛА и 136 ракет. Еще в августе количество таких дронов превысило 2800. Фактически за несколько месяцев Россия превратила реактивные БПЛА из относительно новой угрозы в массовое средство нанесения ударов, причем одним из главных направлений остается Киев.

Изменилась и сама логика атак. Вместо того чтобы собрать сотни дронов в одну крупную ночную волну, РФ может растягивать их во времени. Для ПВО это означает необходимость оставаться в постоянной готовности, а для города — длительные тревоги, остановку работы части учреждений, перебои с транспортом и ситуацию, когда миллионы людей фактически не понимают, когда атака действительно завершилась. Один из военнослужащих мобильной группы ПВО, прикрывающей Киевскую область, прямо заявил Reuters, что такая тактика изматывает расчёты: дроны могут летать в течение всего дня, а люди на боевом дежурстве фактически остаются без нормального сна.

При этом удары в окрестностях столицы далеко не всегда можно объяснить исключительно попытками поразить военные объекты. Согласно OSINT-анализу французского аналитика Клемана Молена, в течение сентября в Киеве и области под атаками оказались 168 различных объектов, и лишь семь из них — около 4% — были отнесены к военным. Наибольшая доля пришлась на гражданские логистические объекты — 72 случая, или 43%. Еще 16 ударов пришлось на жилые многоэтажки, также фиксировались поражения АЗС, дата-центров, промышленных объектов, железной дороги, школ и медицинского учреждения. Сам Молен отметил, что часть объектов может иметь двойное назначение, однако в большом городе даже удар по промышленной или инфраструктурной цели неизбежно создает риск для гражданского населения.

Украина ищет ответ. 17 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине уже есть перехватчики, способные уничтожать реактивные "Шахеды", и назвал их внедрение в широких масштабах следующей задачей. Еще ранее Минобороны сообщало о нескольких перспективных моделях, прошедших полевые испытания. Reuters со ссылкой на заместителя командующего Воздушными силами Юрия Череватенко также писало, что Украина приблизилась к появлению целой линейки относительно недорогих серийных средств противодействия реактивным БПЛА.

Но между "перехватчик уже сбивает" и "перехватчиков достаточно, чтобы системно прикрывать крупный город" — большая разница. Новые системы нужно не только довести до технической готовности, но и производить в больших количествах, передавать боевым подразделениям, интегрировать в систему обнаружения и управления, а также обучать операторов. Именно поэтому успешные испытания ещё не означают, что непрерывные атаки прекратятся в ближайшие дни.

При этом эффект "нон-стоп" создается не только количеством дронов, но и характером их движения. Если обычные БПЛА в основном летят длинными прямыми отрезками с несколькими изменениями курса, то реактивные дроны заходят на Киев с разных направлений, маневрируют и могут неоднократно менять траекторию. Такие маршруты образуют плотный узел над юго-западной частью столицы, а петли и повторные развороты могут непосредственно продлевать воздушную тревогу.

Карта маршрутов реактивных и обычных БПЛА над Киевом и областью. Инфографика "Фокус", подготовленная на основе анализа данных мониторинговых каналов Фото: Фокус

Месяц-два до ответа

Еще 11 сентября военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" и эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский прогнозировал, что более эффективное противодействие реактивным "Шахедам" может появиться уже в течение нескольких недель.

"Если речь идет о сбивании реактивных "Шахедов", то это вопрос нескольких недель", — сказал он. А на просьбу уточнить срок ответил: "Давайте месяц. Ну, можете написать два".

Речь шла не об одном универсальном средстве, после появления которого проблема исчезнет. Уже тогда, по словам Киричевского, в Украине испытывали несколько типов реактивных перехватчиков и параллельно работали над другими средствами малой ПВО. Главным слабым местом он называл масштабирование: технологии есть, но быстро наладить их производство в количестве, достаточном для массированного применения, значительно сложнее.

Спустя более двух недель после этого прогноза проблему ещё более остро охарактеризовал офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский. По его словам, сегодня Украина не располагает стопроцентным противодействием новым поколениям "Гераней" и "Бандеролей", а в этом технологическом цикле россияне пока опережают.

"Более 10 украинских компаний уже работают над решениями, способными противостоять этим атакам. Но ни одно из них пока не вышло на завершающую стадию", — отметил Ярославский Фокусу.

По его мнению, Украине срочно требуется гибрид недорогого ракетного средства и дрона. Инженеры, способные разработать такое решение, есть, однако главным препятствием остаётся финансирование.

При этом Ярославский называет уже совсем другой временной горизонт — 8–9 месяцев. Именно столько, по его информации, может потребоваться для создания устройства, которое будет не просто сбивать нынешние российские дроны, а опережать их на несколько технологических циклов.

Эти оценки не обязательно противоречат друг другу. Киричевский говорит о появлении и расширении масштабов средств, которые позволят более эффективно противодействовать реактивным дронам уже в ближайшие недели и месяцы. Ярославский — о следующем этапе: создании принципиально более мощной системы, способной обеспечить технологическое превосходство, а не просто догнать нынешнюю российскую угрозу.

Именно поэтому проблема ближайших месяцев заключается не только в том, когда Украина получит достаточное количество новых перехватчиков. Пока технологический ответ набирает обороты, Россия продолжает использовать реактивные дроны в качестве постоянного инструмента давления — не только на систему ПВО, но и на экономику, инфраструктуру и гражданское население.

Зачем России непрерывные атаки и как им противодействовать

Политический эксперт и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко считает, что постоянные атаки реактивными дронами преследуют сразу несколько целей. Одна из главных — ослабить экономический потенциал Украины, нанося удары по производственным объектам, складским помещениям, промышленным объектам, бизнесу и офисным центрам.

В то же время это, по его словам, и террор против гражданского населения — попытка посеять панику, деморализацию, апатию и недоверие к государственным институтам.

"На сегодняшний день это цель, к которой стремится враг, не прекращая террор", — говорит Мусиенко Фокусу.

При этом, как он отмечает, Вооруженные силы пытаются противодействовать новой тактике уже имеющимися средствами. Прежде всего, по мнению эксперта, необходимо укреплять Военно-воздушные силы — увеличивать количество авиации и ракет класса "воздух-воздух", а также ускорять ремонт и замену авиационных пушек.

По словам Мусиенко, именно F-16 в настоящее время сбивают значительное количество реактивных дронов с помощью авиационных пушек, поэтому нагрузка на эти системы постоянно растет.

Второе направление — пересмотр деятельности мобильных огневых групп. По его мнению, их необходимо дооснастить переносными зенитно-ракетными комплексами и увеличить количество таких расчетов.

Но даже самая совершенная ПВО не может гарантировать, что все дроны, запущенные в направлении Украины, будут уничтожены. Поэтому третий компонент — удары непосредственно по инфраструктуре, которая позволяет России производить, хранить и запускать БПЛА.

Мусиенко отмечает, что Силы обороны уже наносят удары по пунктам хранения, подготовки и запуска реактивных "Гераней", а также по предприятиям, производящим компоненты для беспилотников.

"Даже если не наносить удары по производственным объектам на территории России, даже при наличии самой совершенной ПВО, всё равно где-то будут попадания, будут падать обломки, будут определённые разрушения", — отмечает военнослужащий.

Именно поэтому, по его мнению, кампания должна охватывать не только стартовые площадки, но и предприятия российского ВПК, а также цепочки поставок компонентов. Самой амбициозной целью в этом контексте Мусиенко называет завод в "Алабуге" в Татарстане, где Россия развернула масштабное производство ударных беспилотников.

"Пока мы не уничтожим или, по крайней мере, не нанесем существенный ущерб этому заводу и не нарушим цепочки поставок на этот завод, к сожалению, они будут продолжать производство", — говорит он.

Между тем 28 сентября Россия нанесла удар реактивным дроном по бизнес-центру в Днепре. В результате атаки погибли три человека, ещё 12 получили ранения, а спасатели эвакуировали из охваченного огнём здания 47 человек. Повреждения получил и офис сервиса "Опендатабот".

Кроме того, российские удары уже создают риски для цифровой инфраструктуры. Как писал Фокус, после атак на дата-центры и телекоммуникационные объекты правительство начало готовиться к худшим сценариям — часть оборудования планируется разместить под землей, а данные дублировать в облачных хранилищах и за рубежом. Премьер Сергей Корецкий подчеркнул, что угроза для такой инфраструктуры будет сохраняться до окончания войны.