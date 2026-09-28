Украина может остаться без интернета: правительство готовится к худшему сценарию

Правительство готовится к худшему сценарию в отношении интернета из-за российских ударов по дата-центрам. Защищать цифровую инфраструктуру планируют сразу несколькими способами, в частности, перенося часть данных под землю и за границу.

Украина может столкнуться с серьезными перебоями в работе интернета из-за атак России на дата-центры и телекоммуникационную инфраструктуру. Правительство работает над тем, чтобы сохранить доступ к сети и цифровым сервисам, заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, вопросы защиты дата-центров и мобильной связи обсуждались на заседании Штаба Верховного Главнокомандующего.

"Угроза существует для всей инфраструктуры. Была, есть и будет до окончания войны", — подчеркнул он.

Государство применяет сразу несколько подходов. Часть оборудования и систем размещают под землей, данные дублируют в облачных хранилищах, а отдельные ресурсы физически переносят за пределы страны.

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Универсального решения для всех объектов не существует, поэтому риски оцениваются для каждой системы отдельно.

"Что-то должно быть под землей, что-то — в облаке, что-то — за рубежом, что-то — смесью, а что-то — всеми тремя одновременно", — пояснил Корецкий.

Он добавил, что планировать защиту нужно, исходя именно из наихудшего сценария, и заранее готовить запасные решения.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел сбой в трансляции нескольких украинских телеканалов. Это случилось после того, как российские атаки разрушили столичный дата-центр.

Кроме того, армия РФ уже нанесла удар по бизнес-центру "Протасов" в Соломенском районе Киева.