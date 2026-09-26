Часть украинских каналов исчезла из эфира: в чем причина массового сбоя

26 сентября в Киеве произошел сбой в вещании некоторых украинских телеканалов. Это случилось после того, как в результате атак РФ был разрушен дата-центр в столице Украины.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы; в частности, некоторые каналы недоступны на платформах MEGOGO и SWEET.TV.

Однако часть телеканалов продолжает работать в обычном режиме. В частности, речь идет о "Новом канале" и ICTV.

В свою очередь, в службе поддержки MEGOGO сообщили dev.ua, что это связано с вражеской атакой со стороны РФ, в результате которой был поврежден дата-центр главного партнера MEGOGO, обеспечивающего им телевизионный сигнал.

Из-за удара со стороны РФ часть телеканалов осталась без сигнала Фото: Скриншот

Сервис сообщил, что из-за физического повреждения первоисточника в настоящее время не имеет возможности транслировать видеопоток на экраны пользователей. Инженеры работают над восстановлением сигнала.

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Атака РФ на дата-центр в Киеве: что известно

Напомним, что вражеский удар, нанесенный прошлой ночью по дата-центру Cosmonova в Киеве, не только повредил опорную сеть Cosmonova|net, но и уничтожил здание, в котором находился объект.

В связи с этим у некоторых клиентов компании наблюдаются перебои с интернетом, сообщила компания Cosmonova 26 сентября. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. В компании заявили, что дата-центр больше не будет работать.

Кроме того, из-за последствий атаки возникли временные технические проблемы с видеоплеерами на сайте "Суспильного". Компания Cosmonova помогает восстановить онлайн-трансляции, сообщили в СМИ. Временно не работали также телеканалы "Мы-Украина+" и "Армия ТВ".

Ранее "Фокус" сообщал, что 25 сентября российская армия уже нанесла удар по бизнес-центру "Протасов" в Соломенском районе Киева.

Россияне ночью атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами. В частности, пострадал магазин "Ашан" в торговом центре Lavina Mall. В течение ночи россияне атаковали четыре района украинской столицы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.