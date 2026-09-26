Частина українських каналів зникла з ефіру: яка причина масового збою

26 вересня у Києві трапився збій трансляцій деяких українських телеканалів. Це сталося після того, як атаки РФ зруйнували дата-центр у столиці України.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, зокрема, деякі канали недоступні на платформах MEGOGO та SWEET.TV.

Але частина телеканалів продовжує працювати у звичному режимі. Зокрема, мова йде про "Новий канал" та ICTV.

Натомість у службі підтримки MEGOGO повідомили dev.ua, що це пов'язано з ворожою атакою РФ, коли було пошкоджено дата-центр головного партнера MEGOGO, який постачає їм телевізійний сигнал.

Через удар РФ частина телеканалів залишилася без сигналу Фото: Скриншот

Сервіс наголосив, що через фізичне пошкодження першоджерела наразі не має можливості передавати потік на екрани користувачів. Інженери працюють, щоб повернути сигнал.

Атака РФ на дата-центр у Києві: що відомо

Нагадаємо, що ворожий удар минулої ночі по дата-центру Cosmonova у Києві пошкодив не тільки опорну мережу Cosmonova|net, але й знищив приміщення, де знаходився об'єкт.

Видео дня

Відтак, у деяких клієнтів компанії є перебої з інтернетом, повідомила компанія Cosmonova 26 вересня. На місці тривають роботи з локалізації наслідків ураження. У компанії заявили, що дата-центр більше не працюватиме.

Також через наслідки атаки тимчасові технічні проблеми виникли й із відеоплеєрами на сайті "Суспільного". Cosmonova допомагає відновити онлайн-трансляції, повідомили у медіа. Тимчасово не працювали і телеканали "Ми-Україна+" та "Армія ТБ".

Раніше Фокус писав, що 25 вересня російська армія вже завдавала удар по бізнес-центру "Протасів" у Солом'янському районі Києва.

Росіяни вночі атакували Київ безпілотними літальними апаратами. Зокрема, постраждав "Ашан" у Lavina Mall. Протягом ночі росіяни атакували чотири райони української столиці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.