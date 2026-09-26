Частина українських каналів зникла з ефіру: яка причина масового збою
26 вересня у Києві трапився збій трансляцій деяких українських телеканалів. Це сталося після того, як атаки РФ зруйнували дата-центр у столиці України.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, зокрема, деякі канали недоступні на платформах MEGOGO та SWEET.TV.
Але частина телеканалів продовжує працювати у звичному режимі. Зокрема, мова йде про "Новий канал" та ICTV.
Натомість у службі підтримки MEGOGO повідомили dev.ua, що це пов'язано з ворожою атакою РФ, коли було пошкоджено дата-центр головного партнера MEGOGO, який постачає їм телевізійний сигнал.
Сервіс наголосив, що через фізичне пошкодження першоджерела наразі не має можливості передавати потік на екрани користувачів. Інженери працюють, щоб повернути сигнал.
Атака РФ на дата-центр у Києві: що відомо
Нагадаємо, що ворожий удар минулої ночі по дата-центру Cosmonova у Києві пошкодив не тільки опорну мережу Cosmonova|net, але й знищив приміщення, де знаходився об'єкт.
Відтак, у деяких клієнтів компанії є перебої з інтернетом, повідомила компанія Cosmonova 26 вересня. На місці тривають роботи з локалізації наслідків ураження. У компанії заявили, що дата-центр більше не працюватиме.
Також через наслідки атаки тимчасові технічні проблеми виникли й із відеоплеєрами на сайті "Суспільного". Cosmonova допомагає відновити онлайн-трансляції, повідомили у медіа. Тимчасово не працювали і телеканали "Ми-Україна+" та "Армія ТБ".
Раніше Фокус писав, що 25 вересня російська армія вже завдавала удар по бізнес-центру "Протасів" у Солом'янському районі Києва.
Росіяни вночі атакували Київ безпілотними літальними апаратами. Зокрема, постраждав "Ашан" у Lavina Mall. Протягом ночі росіяни атакували чотири райони української столиці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.