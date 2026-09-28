Україна може залишитися без інтернету: уряд готується до найгіршого сценарію

Уряд готується до найгіршого сценарію з інтернетом через російські удари по дата-центрах. Захищати цифрову інфраструктуру планують одразу кількома способами, зокрема переносячи частину даних під землю та за кордон.

Україна може зіткнутися із серйозними перебоями в роботі інтернету через атаки Росії на дата-центри й телекомунікаційну інфраструктуру. Уряд працює над тим, щоб зберегти доступ до мережі та цифрових сервісів, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, захист дата-центрів і мобільного зв'язку обговорювали на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни", – наголосив він.

Держава застосовує кілька підходів одночасно. Частину обладнання й систем розміщують під землею, дані дублюють у хмарних сховищах, а окремі ресурси фізично переносять за межі країни.

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Універсального рішення для всіх об'єктів немає, тому ризики оцінюють для кожної системи окремо.

"Щось має бути під землею, щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось повинно бути – всі три одночасно", – пояснив Корецький.

Він додав, що планувати захист потрібно, виходячи саме з найгіршого сценарію, і заздалегідь готувати резервні рішення.

Раніше повідомлялося, що в Києві стався збій трансляцій кількох українських телеканалів. Це трапилося після того, як російські атаки зруйнували столичний дата-центр.

Також армія РФ уже вдарила по бізнес-центру "Протасів" у Солом'янському районі Києва.