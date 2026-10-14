Боевые школьные автобусы: как российские войска используют гражданскую технику в своих целях

Российские военные используют гражданский транспорт для переброски личного состава и маскировки пунктов управления беспилотниками.

По информации аналитического отдела ГИ "Права справа", бойцов подразделения "Ахмат", связанных с Рамзаном Кадыровым, перевозят на машинах скорой помощи, а для работы операторов БПЛА переоборудуют автобусы, в том числе школьные.

Аналитический отдел ГИ "Права Справа" получил видео- и фотоматериалы, на которых запечатлена перевозка бойцов подразделений "Ахмат" на санитарном транспорте.

Следует отметить, что использование оккупантами машин скорой помощи для перевозки личного состава является грубым нарушением международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление.

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Согласно Женевским конвенциям, медицинский транспорт предназначен исключительно для выполнения гуманитарных функций, а именно: эвакуации раненых и больных, а также перевозки медицинского персонала или оборудования.

В свою очередь использование защитного статуса медицинского транспорта или эмблем Красного Креста/Красного Полумесяца для ведения боевых действий или перевозки здоровых военнослужащих и оружия прямо запрещено статьёй 37 Дополнительного протокола I.

Такие действия оккупационных войск подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда в соответствии с Римским статутом, поскольку подрывают систему защиты гуманитарных миссий и ставят под угрозу жизнь настоящих медиков и раненых.

Обращаю внимание на то, что машины скорой помощи пользуются полной неприкосновенностью. Однако, если они используются в военных целях, они теряют свой защищенный статус и становятся законной военной целью.

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Отдельно обращаю внимание на использование российскими военными автобусов, переоборудованных под мобильные пункты операторов БПЛА. Такая тактика позволяет оккупантам скрывать перемещение военной инфраструктуры и затруднять ее обнаружение Силами обороны Украины.

Оккупанты сознательно идут на этот шаг. Если украинские войска уничтожают такой пункт управления БПЛА, российская пропаганда использует кадры разбитого желтого автобуса для создания фейков о "ударах Украины по мирным жителям и детям" перед международным сообществом.

По оперативным данным, часть автобусов, которые оккупанты используют в качестве мобильных пунктов операторов БПЛА, являются школьными. Эти транспортные средства закупались еще в то время, когда соответствующие территории находились под контролем Украины, для перевозки детей.

Маскировка военных пунктов управления дронами под школьный транспорт ставит под прямую угрозу настоящие гражданские автобусы и детей в прифронтовой зоне. Оккупанты используют наличие гражданских объектов или маркировку, чтобы защитить свои вооруженные силы от атак. Это прямо запрещено ст. 28 IV Женевской конвенции.

Кроме того, принудительное изъятие украинских школьных автобусов на временно оккупированных территориях и их последующая переоборудование для военных нужд представляют собой незаконное присвоение гражданской собственности, не обусловленное абсолютной военной необходимостью.

В настоящее время Силы обороны Украины контролируют значительную часть логистических маршрутов оккупантов, из-за чего российские подразделения вынуждены искать способы маскировки своих передвижений.

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