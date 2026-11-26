Ситуация в Харьковской области динамично меняется, но в целом полностью контролируется Силами обороны Украины.

Купянское направление в настоящее время является второстепенным по интенсивности по сравнению с Покровским или Запорожским, однако имеет стратегическое значение для российского командования в связи с логистикой.

Оккупантам удается проникать в отдельные районы города Купянск путем инфильтрации небольших штурмовых групп, где они пытаются закрепиться для дальнейшего накопления сил. По информации пресс-секретаря Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, до сотни россиян засели в многоэтажках Купянска. Их количество в последнее время существенно не меняется. Преимущественно россияне сосредоточены в северных районах, также имеется небольшой очаг в центре города.

Видео дня

Успешные действия Сил обороны Украины не позволяют оккупантам расширить зону своего контроля в этом населенном пункте. Силы обороны Украины проводят ударно-поисковые мероприятия с целью уничтожения российских штурмовых групп.

Российские войска пытаются прорваться в Купянск через Голубовку и Радьковку, которая не находится под их контролем. Ее захват позволил бы оккупантам проникнуть в Купянск с западного направления.

Анализируя общую динамику на этом участке фронта, военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что основные ударные силы и оперативные резервы противника скованы на Покровском, Константиновском и соседнем Лиманском направлениях. Из-за этого российская группировка "Запад" под Купянском вынуждена действовать преимущественно небольшими пехотными группами и не располагает достаточными ресурсами для глубокого оперативного прорыва.

Река Оскол затрудняет логистику для обеих сторон, однако остается надежным природным барьером, не позволяющим врагу перебрасывать тяжелую бронетехнику на правый берег.

Стоит отметить, что на протяжении последней недели российские подразделения пытаются усилить давление в районе Купянск-Узловой, расположенном к северу от Купянска. На этом участке резко возросло количество боевых столкновений, более того, зафиксирована передислокация сюда оперативных резервов противника.

Российское командование пытается прорваться к поселку со стороны Песчаного и Куриловки, но несет значительные потери и продвигается крайне медленно.

Основные усилия противник сосредоточил на линии Песчаное — Куриловка — Купянск-Узловой. Подразделения 47-й танковой дивизии РФ пытаются продвигаться вдоль железной дороги и реки Лозоватка, чтобы разрезать украинский плацдарм.

В середине ноября было зафиксировано некоторое продвижение оккупантов через лесополосы к югу от Петропавловки, к востоку от города. В то же время на других участках района Силы обороны проводят успешные контратаки и отбросили оккупантов в районе Устиновки.

Противник избегает массированных механизированных колонн и пытается проникать небольшими пехотными группами вдоль лесополос и железнодорожных путей. Оккупационное командование пытается оказывать давление на этом участке преимущественно пехотными атаками с минимальным применением бронетехники, что приводит к значительным потерям живой силы без существенных территориальных завоеваний.

В свою очередь Силы обороны выявляют и уничтожают штурмовые группы противника, не давая им сосредоточиться в застроенных районах. Враг спешит выйти к ключевому транспортному узлу до наступления сильных морозов. А это свидетельствует о том, что оккупанты не отказываются от планов захвата этой стратегической железнодорожной станции. Напомню, Купянск-Узловой — это крупнейшая железнодорожная станция. И благодаря короткому логистическому плечу они пытаются создать плацдарм для дальнейшего продвижения вдоль реки Оскол в направлении Славянска и Краматорска.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов подчеркивает, что главная задача россиян в этом секторе остается прежней — выход к реке Оскол и захват железнодорожного узла для улучшения снабжения своей группировки, наступающей на севере Донецкой области в направлении Лимана и Славянска.

Украинские войска успешно используют рельеф местности и огневой контроль, чтобы изолировать передовые группы противника, пытающиеся закрепиться на подступах к городу или в прилегающих лесополосах.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно