Операция "Велес" под Купянском: как "Хартия" вела подземные бои с ВС РФ под землей (видео)

Рядом с Купянском проходит трубопровод советских времен, в котором состоялась подземная операция "Велес" Сил обороны Украины, сообщили западные СМИ. Российские военные использовали трубы, чтобы подобраться к позициям ВСУ, но вместо этого сами попали в засаду. Как прошла операция "Велес", в которой Украина применила особую тактику проникновения в тыл противника?

Благодаря трубопроводу, проходящему вблизи Купянска, подразделения ВС РФ пробирались ближе к линии обороны, прорывали ходы на поверхность и запускали дроны, говорится в материале издания The Wall Street Journal. Украинские военные сначала применили привычную тактику — наносили удары беспилотниками и артиллерией по точкам выхода на поверхность. Разрушить трубы снаружи было невозможно, поскольку их защищал слой грунта, а тем временем россияне прорывали новые выходы и атаковали украинцев. Бойцы ВСУ изучили действия противника и спланировали операцию "Велес", которая проходила под землей. Название "Велес" — потому что это имя славянского бога, покровителя подземного мира, поясняется в материале.

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Операция "Велес" — как проходили подземные бои под Купянском

Журналисты пообщались с бойцами 13-й бригады "Хартия", которые участвовали в операции "Велес" под Купянском. Россияне использовали трубы с осени 2025 года, а весной 2026 года украинцы поняли, что нужно действовать иначе.

"Нам пришлось оттеснить их обратно в эти туннели", — привело СМИ слова бойца с позывным "Аббас".

Сначала украинские военные провели разведку: запустили в трубы наземные роботизированные комплексы, которые обнаружили баррикады из песка. Россияне использовали баррикады, чтобы перегородить путь на свою сторону. Сзади — труба с ответвлениями, в которых российские солдаты жили порой месяцами. Далее вперед двинулись украинские платформы с крупнокалиберными пулеметами: порой расстояние между украинцами и россиянами составляло всего четыре метра. В итоге взяли в плен 30 солдат ВС РФ, а около 100 обезвредили, рассказали бойцы "Хартии".

"Несмотря на опасность и всепроникающее чувство клаустрофобии, украинские солдаты сказали своим офицерам, что они часто предпочитают эту подземную борьбу войне на поверхности, где беспилотники представляют постоянную угрозу", — рассказали украинцы.

СМИ напомнило, что на войнах были случаи боевых действий или операций под землей: в Первой мировой — подразделение "кротов", которые рыли туннели к позициям противника, во Вьетнамской войне — туннели вьетконговцев, в войне в Газе — туннели ХАМАС. В свою очередь, Украина создала учебные центры под землей.

"Подземное пространство вновь становится элементом войны, ответом на высокоточное оружие, такое как ракеты и беспилотники", — говорится в статье WP.

Операция "Велес" — подробности подземных боев под Купянском

13-я бригада "Хартия" НГУ рассказала об операции "Велес" на Купянском участке. На видео бойцы показали, как россияне пытались проникнуть в Купянск по трубопроводу: на одной из записей, полученных с телефонов противника, — информация о 12 км, которые они преодолевали под землей. Украинские военные разработали собственный план. Выяснилось, что они пробили собственные подземные ходы и проникли в трубопроводы. На последних секундах записи — российские военные, которых взяли в плен.

Напоминаем, что осенью Третий армейский корпус сообщил о четырёх этапах операции "Вивальди" на Лиманском направлении. Тогдашний командующий корпусом, ставший командующим группировкой войск "Центр", Андрей Билецкий объяснил, как удалось провести контрнаступательные действия и какую территорию освободили.