Операція "Велес" під Куп'янськом: як "Хартія" вела підземні бої із ЗС РФ під землею (відео)

Поруч з Куп'янськом проходить трубопровід радянських часів, у якому відбулась підземна операція "Велес" Сил оборони України, розповіло західне медіа. російські військові використали труби, щоб підібратись до позицій ЗСУ, але натомість самі потрапили у засідку. Як відбулась операція "Велес", у якій Україна використала особливу тактику проникнення в тил противника?

Завдяки трубопроводу, який проходить біля Куп'янська, підрозділи ЗС РФ пробирались ближче до лінії оборони, проривали нори на поверхню та запускали дрони, ідеться у матеріалі медіа The Wall Street Journal. Українські військові спершу використали звичну тактику — били безпілотниками та артилерією у точках виходу на поверхню. Зруйнувати труби ззовні було неможливо, оскільки їх захищав шар ґрунту, а тим часом росіяни проривали нові виходи та атакували українців. Бійці ЗСУ вивчили дії противника та спланували операцію "Велес", яка відбувалась під землею. Назва "Велес" — тому що це ім'я слов'янського бога, покровителя підземного світу, пояснюється у матеріалі.

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Операція "Велес" — як відбувались підземні бої під Куп'янськом

Журналісти поспілкувались з бійцями 13 бригади "Хартія", які брали участь в операції "Велес" під Куп'янськом. Росіяни використовували труби з осені 2025 року, а весною 2026 українці зрозуміли, що слід діяти інакше.

"Нам довелося штовхнути їх назад у ці тунелі", — навело медіа слова бійця з позивним "Аббас".

Спершу українські військові провели розвідку: запустили в труби наземні роботизовані комплекси, які показали барикади з піском. Росіяни використовували барикади, щоб перегородити шлях на свій бік. Позаду — труба з відгалуженнями, у яких російські солдати жили інколи місяцями. Далі вперед рушили українські платформи з крупнокаліберними кулеметами: інколи відстань між українцями та росіянами була всього лиш чотири метри. В підсумку взяли у полон 30 солдатів ЗС РФ, а близько 100 знешкодили, розповіли бійці "Хартії".

"Попри небезпеку та всепроникне відчуття клаустрофобії, українські солдати сказали своїм офіцерам, що вони часто віддають перевагу цій підземній боротьбі, а не війні над землею, де безпілотники є постійною загрозою", — розповіли українці.

Медіа нагадало, що на війнах були випадки бойових дій чи операцій під землею: у Першій світовій — підрозділ "кротів", які рили тунелі до позицій противника, у В'єтнамській війні — тунелі в'єтконгівців, у війні в Газі — тунелі ХАМАС. Своєю чергою, Україна створила навчальні центри під землею.

"Підземний простір повертається як елемент війни, як відповідь на високоточну зброю, таку як ракети та безпілотники", — підсумовується у статті WP.

Операція "Велес" — деталі підземних боїв під Куп'янськом

13 бригада "Хартія" НГУ розповіла про операцію "Велес" на Куп'янському відтинку. На відео бійці показали, як росіяни намагались проникнути в Куп'янськ по трубопроводу: на одному з записів, отриманих з телефонів противника, — інформація про 12 км, які вони долали під землею. Українські військові розробили власний план. З'ясувалось, що пробили власні підземні ходи та проникли у трубопроводи. На останніх секундах запису — російські військові, яких захопили в полон.

Нагадуємо, восени Третій армійський корпус повідомив про чотири етапи операції "Вівальді" на Лиманському напрямку. Тодішній командувач корпусу, який став командувачем угрупування військ "Центр", Андрій Білецький пояснив, як вдалось провести контрнаступальні дії та яку площу звільнили.