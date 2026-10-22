"Хартія" провела перший контрнаступ під землею: деталі операції "Верес" на Харківщині (відео)

Корпус "Хартія" провів успішну підземну контрнаступальну операцію "Велес" на Харківщині. Скориставшись тактикою росіян, наші бійці вдосконалили їхній задум та взяли в полон окупантів, зупинивши наступ армії РФ по трубах.

Командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" бригадний генерал Ігор Оболенський розповів про операцію "Велес" на Харківщині. За його словами, підрозділи корпусу спустилися під землю, щоб зупинити росіян, які планували проникнути в український тил газовими трубопроводами.

Оболенський назвав операцію прикладом того, як перемагати в умовах дронової війни та прозорого поля бою.

За словами командира, станом на 2026 рік українське військо майже зупинило просування росіян на харківському напрямку, і вони "пішли під землю". "Ми спостерігали, як противник працює під землею, і вивчали, як він це робить", — розповів Оболенський.

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Він пояснив, що в "Хартії" знали про газові магістральні труби, які проходять через Харківщину, і були впевнені, що ворог ними скористається. За його словами, росіяни мали намір використати газові труби для проникнення в тил українських військ.

Тоді, каже командир, під землю пішли й самі військові. Він назвав дві причини: зупинити противника там і зробити неефективною його тактику, яку той застосовував на землі та в небі.

"Ми передбачили дії противника й опанували тактику ведення бойових дій під землею. Ми перемогли росіян у цій битві й упевнені, що переможемо в цій війні. Ми дістанемо ворога навіть з-під землі", — заявив Оболенський.

Раніше ми писали про ситуацію на фронті та про операцію ЗСУ "Вівальді", яку проводить Третій корпус спільно з іншими підрозділами Сил оборони.

Нагадаємо, що українські військові за два місяці осені знешкодили понад 4000 російських окупантів, встановивши три рекорди за результативністю.