"Хартия" провела первое контрнаступление под землей: подробности операции "Верес" в Харьковской области (видео)

Подразделение "Хартия" провело успешную подземную контрнаступательную операцию "Велес" в Харьковской области. Воспользовавшись тактикой россиян, наши бойцы усовершенствовали их замысел и взяли в плен оккупантов, остановив наступление армии РФ по трубам.

Командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" бригадный генерал Игорь Оболенский рассказал об операции "Велес" в Харьковской области. По его словам, подразделения корпуса спустились под землю, чтобы остановить россиян, которые планировали проникнуть в украинский тыл по газовым трубопроводам.

Оболенский назвал эту операцию примером того, как побеждать в условиях войны с использованием дронов и при прозрачном поле боя.

По словам командира, по состоянию на 2026 год украинские войска практически остановили продвижение россиян на Харьковском направлении, и те "ушли под землю". "Мы наблюдали, как противник действует под землей, и изучали, как он это делает", — рассказал Оболенский.

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Он пояснил, что в "Хартии" знали о магистральных газопроводах, проходящих через Харьковскую область, и были уверены, что враг ими воспользуется. По его словам, россияне намеревались использовать газопроводы для проникновения в тыл украинских войск.

Тогда, по словам командира, под землю ушли и сами военные. Он назвал две причины: остановить противника там и свести на нет его тактику, которую тот применял на земле и в воздухе.

"Мы предвидели действия противника и освоили тактику ведения боевых действий под землей. Мы победили россиян в этой битве и уверены, что победим в этой войне. Мы достанем врага даже из-под земли", — заявил Оболенский.

Ранее мы писали о ситуации на фронте и об операции ВСУ "Вивальди", которую проводит Третий корпус совместно с другими подразделениями Сил обороны.

Напомним, что за два месяца осени украинские военные уничтожили более 4000 российских оккупантов, установив три рекорда по результативности.