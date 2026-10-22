Третий за два месяца: ВСУ установили новый рекорд по числу ликвидированных оккупантов

Украинские военные за два месяца осени обезвредили более 4000 российских оккупантов, установив три рекорда по продуктивности.

За прошедшие сутки, 21 октября, Генеральный штаб ВСУ зафиксировал 2250 обезвреженных солдат армии страны-агрессора, что является самым высоким суточным показателем за все годы войны.

"Украинцы прилагают максимум усилий, чтобы сохранить каждую жизнь своих военных и гражданских. В России же солдат – просто ресурс, который не жалеют и просто пускают на уничтожение", — констатируют в Генштабе.

Фото: Генштаб ВСУ

Также военные привели статистику пяти самых продуктивных суток за 4,5 года борьбы. Три из них приходятся на осень 2026 года.

21.10.2026 — 2250 человек;

19.12.2024 — 2200 человек;

18.10.2026 — 2100 человек;

27.09.2026 — 2090 человек;

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28.11.2024 — 2030 человек.

Что касается общих потерь россиян, то в военном командовании констатируют, что с каждым месяцем враг теряет на поле боя все больше бойцов. Если в феврале 2026 года зафиксировано 26090 ликвидированных оккупантов, то в сентябре потери достигли 46230 человек, сделав этот месяц лидером года.

За неполные три недели октября потери оккупантов уже достигли почти 37 тысяч человек.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди два дня назад констатировал, что СБС только за 19 дней октября утилизировали 10 тысяч россиян, по одному оккупанту за каждые 162 секунды. Это — среднемесячная норма.

Если говорить о потерях Украины, то, по словам высокопоставленного чиновника НАТО, в сентябре на фронте потери нашей страны составили 5 тысяч. О пропорции погибших к раненым он не сказал.

Пока украинская армия эффективно уничтожает врага на поле боя, российская сторона продолжает террор мирного населения, наращивая удары по критической инфраструктуре, учебным заведениям, больницам, жилым домам. Только этой ночью, 21 октября, враг снова атаковал баллистическими ракетами столицу Украины. Также прилеты были зафиксированы в Харькове и Кременчуге.

Напомним, что известно о ситуации на фронте и об операции "Вивальди" ВСУ, которую осуществляет Третий корпус совместно с другими подразделениями Сил обороны.

В октябре заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин рассказал о том, что происходит на войне РФ против Украины, а также о продвижении украинской армии.