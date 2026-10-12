В сентябре потери ВС РФ достигли 50 тысяч, у ВСУ — на порядок меньше: какая ситуация для обеих армий

В ходе сентябрьских боев в Украине российская армия потеряла 50 тысяч военнослужащих, а безвозвратные потери составляют не треть, а почти 60 %, сообщили СМИ. Помимо потерь, у Москвы стремительно растут бюджетные расходы на войну, которые достигнут отметки в 17 трлн рублей. Что происходит на войне России против Украины после так называемого "летнего наступления РФ" и контрнаступательных действий ВСУ на отдельных участках фронта?

Высокопоставленный чиновник НАТО рассказал о ситуации на фронте и о сентябрьских потерях ВС РФ и ВСУ, говорится в материале агентства Bloomberg. Выяснилось, что украинская армия за этот же период потеряла на порядок меньше людей — 5 тысяч: не уточняется, какова пропорция погибших к раненым и к другим потерям. ВС РФ пытаются наступать на территории, усеянной дронами, минами, фортификационными сооружениями и находящейся под артиллерийским обстрелом, а Украина освободила 125 кв. км и уничтожает российские нефтеперерабатывающие заводы.

Чтобы продемонстрировать темпы роста потерь ВС РФ, СМИ привели данные за июль 2026 года. Указано, что данные были получены от заместителя главы Офиса президента Украины Павла Палисы, который сообщил, что погибли или были ранены 43 тыс. россиян. Можно подсчитать, что за два месяца Силы обороны увеличили потери противника почти на 15%.

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В материале также поясняется, что РФ и российский диктатор Путин в течение пяти лет не могут достичь "целей" 2022 года. При этом к концу 2026 года военные расходы РФ превысят планы начала года на 40% и достигнут 17 трлн руб. (почти 200 млрд долл.). Также уточнили, что в сложившейся ситуации Кремль получил разрешение Трампа на продажу дизельного топлива, что позволит россиянам получить дополнительные средства на войну.

Потери ВС РФ — что происходит на фронте осенью 2026 года

Отметим, что инфографика портала "Минфин", составленная на основе данных Генштаба ВСУ, зафиксировала уровень потерь ВС РФ в сентябре на отметке свыше 46 тыс. человек. Предыдущий рекорд — потери декабря 2024 года, когда численность российской армии сократилась на 46 тыс. солдат. Кроме того, видим, что темп потерь неуклонно растет с февраля 2026 года: от 26 тысяч до 46 тысяч — "плюс" 50% на протяжении девяти месяцев.

Потери ВС РФ — ситуация по состоянию на сентябрь 2026 года по данным Генштаба ВСУ Фото: Портал Мінфін

На фоне информации о том, что потери ВС РФ и ВСУ различаются на порядок, можно вспомнить данные, опубликованные в начале 2026 года изданием The New York Times. В материале NYT журналисты написали, что потери РФ в два раза превышают потери Украины.

Отметим, что "Фокус" писал о ситуации на фронте и об операции "Вивальди" ВСУ, которую осуществляет Третий корпус совместно с другими подразделениями Сил обороны. В сентябре стало известно о первом из четырёх этапов контрнаступательных действий, которые продолжаются на Лиманском направлении. Бойцы вернули под контроль Украины более 1,00 кв. км территории, сдвинули линию фронта на восток и провели зачистку населенных пунктов, инфильтрированных россиянами. Кроме того, удалось взять в плен более 250 вражеских солдат. В течение следующих недель операция "Вивальди" продолжилась, сообщил Третий корпус в соцсетях.

Напоминаем, что в октябре заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин рассказал о том, что происходит на войне РФ против Украины, а также о продвижении украинской армии.