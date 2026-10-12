У вересні втрати ЗС РФ дійшли до 50 тисяч, ЗСУ — на порядок менші: яка ситуація для обох армій

Під час вересневих боїв в Україні російська армія втратила 50 тисяч військових, а безповоротні втрати становлять не третину, а майже 60%, повідомили медіа. Крім втрат, у Москви стрімко ростуть витрати бюджету на війну, які досягнуть позначки 17 трлн рублів. Що відбувається на війні Росії проти України після так званого "літнього наступу РФ" та контрнаступальних дій ЗСУ на окремих відтинках фронту?

Високопоставлений чиновник НАТО розповів про ситуацію на фронті та про вересневі втрати ЗС РФ та ЗСУ, ідеться у матеріалі агентства Bloomberg. З'ясувалось, що українська армія за цей же період втратила на порядок менше людей — 5 тисяч: не уточнюється, яка пропорція загиблих до поранених та до інших втрат. ЗС РФ намагається наступати на території, всіяній дронами, мінами, фортифікаціями та під артилерійським вогнем, а Україна звільнила 125 кв. км та винищує російську нафтопереробку.

Щоб показати темпи зростання втрат ЗС РФ, медіа навело дані за липень 2026 року. Вказано, що дані отримали від заступника глави Офісу президента України Павла Паліси, який повідомив, що загинули або поранені 43 тис. росіян. Можна порахувати, що протягом двох місяців Сили оборони наростили втрати противника на майже 15%.

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У матеріалі також пояснили, що РФ та російський диктатор Путін протягом п'яти років не можуть досягнути "цілей" 2022 року. При цьому до кінця 2026 року військові витрати РФ перевищать плани початку року на 40% і досягнуть 17 трлн руб. (майже 200 млрд дол.). Також уточнили, що при такій поточній ситуації Кремль отримав дозвіл Трампа на продаж дизельного пального, що дозволить росіянам отримати додаткові кошти на війну.

Втрати ЗС РФ — що відбувається на фронті восени 2026 року

Зауважмо, що інфографіка порталу "Мінфін", створена на основі даних Генштабу ЗСУ, зафіксувала рівень втрат ЗС РФ у вересні на позначці понад 46 тис. осіб. Попередній рекорд — втрати грудня 2024 року, коли російська армія зменшилась на 48 тис. солдатів. Крім того, бачимо, що темпи втрат неухильно зростають з лютого 2026 року: від 26 тисяч до 46 тисяч — "плюс" 50% протягом дев'яти місяців.

Втрати ЗС РФ — ситуація станом на вересень 2026 року за даними Генштабу ЗСУ Фото: Портал Мінфін

На тлі інформації про те, що втрати ЗС РФ та ЗСУ відрізняються на порядок, можна згадати інформацію початку 2026 року від медіа The New York Times. У матеріалі NYT журналісти написали, що втрати РФ більші за українські у два рази.

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію на фронті та про операцію "Вівальді" ЗСУ, яку втілює Третій корпус разом з іншими підрозділами Сил оборони. У вересні стало відомо про перший з чотирьох етапів контрнаступальних дій, які тривають на Лиманському напрямку. Бійці повернули під контроль України понад 1-00 кв. км території, посунули лінію фронту на схід та провели зачистку інфільтрованих росіянами населених пунктів. Крім того, вдалось взяти в полон більш як 250 ворожих солдатів. Протягом наступних тижнів операція "Вівальді" продовжилась, повідомив Третій корпус у соцмережах.

Нагадуємо, у жовтні заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін розповів про те, що відбувається на війні РФ проти України та про просування української армії.