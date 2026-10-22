Третій за два місяці: ЗСУ встановили новий рекорд за кількістю знищених окупантів

Українські військові за два місяці осені знешкодили понад 4000 російських окупантів, встановивши три рекорди за результативністю.

За минулу добу, 21 жовтня, Генеральний штаб ЗСУ зафіксував 2250 знешкоджених солдатів армії країни-агресора, що є найвищим добовим показником за всі роки війни.

"Українці докладають максимум зусиль, щоб зберегти кожне життя своїх військових і цивільних. У Росії ж солдат — це просто ресурс, якого не шкодують і якого просто відправляють на загибель", — зазначають у Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Також військові навели статистику п’яти найрезультативніших діб за 4,5 роки боротьби. Три з них припадають на осінь 2026 року.

21.10.2026 — 2250 осіб;

19.12.2024 — 2200 осіб;

18.10.2026 — 2100 осіб;

27.09.2026 — 2090 осіб;

28.11.2024 — 2030 осіб.

Видео дня

Що стосується загальних втрат росіян, то у військовому командуванні зазначають, що з кожним місяцем ворог втрачає на полі бою дедалі більше бійців. Якщо в лютому 2026 року було зафіксовано 26 090 ліквідованих окупантів, то у вересні втрати сягнули 46 230 осіб, що зробило цей місяць рекордним за рік.

За неповні три тижні жовтня втрати окупантів уже сягнули майже 37 тисяч осіб.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді два дні тому зазначив, що СБС лише за 19 днів жовтня знищили 10 тисяч росіян — по одному окупанту кожні 162 секунди. Це — середньомісячна норма.

Якщо говорити про втрати України, то, за словами високопоставленого чиновника НАТО, у вересні на фронті втрати нашої країни становили 5 тисяч. Про співвідношення загиблих до поранених він не згадав.

Поки українська армія ефективно знищує ворога на полі бою, російська сторона продовжує терор проти мирного населення, посилюючи удари по критичній інфраструктурі, навчальних закладах, лікарнях та житлових будинках. Лише цієї ночі, 21 жовтня, ворог знову атакував балістичними ракетами столицю України. Також влучання було зафіксовано в Харкові та Кременчуці.

Нагадаємо, що відомо про ситуацію на фронті та про операцію ЗСУ "Вівальді", яку проводить Третій корпус спільно з іншими підрозділами Сил оборони.

У жовтні заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін розповів про те, що відбувається у війні РФ проти України, а також про просування української армії.