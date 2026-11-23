Пророссийские настроения на Донбассе — это стереотип. У жителей Донбасса никогда не было тяги к РФ. Пророссийскими были лишь люмпенизированные населенные пункты и те, что находились близко к границе. В регионе проживало более десятка национальностей. Уровень толерантности был высоким.

История организованного донбасского политического сепаратизма берет свое начало в начале 1990-х годов

В октябре 1991 года в Донецке проходит первый съезд представителей депутатского корпуса юго-восточных областей. Основные требования участников — предоставление экономических и политических преференций Луганской и Донецкой областям.

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В то же время начинают появляться и приобретать организационную форму пророссийские политические партии и движения, которые в своих программных документах призывают к федерализации страны и даже к отделению Донбасса от Украины.

18 ноября 1990 года состоялась учредительная конференция вновь созданной организации — Интернационального Руха Донбасса (ИРД). Именно тогда был утвержден красно-сине-черный партийный триколор, который в настоящее время является флагом так называемой "ДНР". Тогда же была избрана Центральная Рада ИРД, в состав которой вошли Дмитрий Корнилов, Виталий Заблоцкий, Виталий Хомутов, Ольга Маринцова, Владимир Корнилов, Евгений Маслов и Игорь Сычев. Лидером ИРД становится Дмитрий Корнилов. По информации из открытых источников, в начале 1990-х годов одним из лидеров этой организации был Юрий Грымчак. Значительно позже Грымчак будет позиционироваться как первый заместитель председателя партии "Народная самооборона". А впоследствии Грымчак займет должность заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины.

"Движение за возрождение Донбасса"

Стоит обратить внимание на деятельность "Движения за возрождение Донбасса" в этот период на территории Донецкой области. Его лидером считается местный пророссийский политик Александр Базилюк. Организация была создана в 1991 году. Основные программные принципы — предоставление Донецкой области автономного статуса.

В 1992 году Базилюк стал одним из лидеров пророссийской политической партии "Славянская партия". Партия была создана на основе объединения ряда региональных организаций откровенно украинофобского характера. Среди соучредителей: "Отечественный форум" (Запорожье и Николаев), "Движение за возрождение Донбасса" и "Интеррух Донбасса" (Донецк), движение "Демократический Донбасс" (Луганск), "Общественный форум" (Киев), "Движение демократических реформ", "За Союз" и "Выборы-89" (Харьков).

В 1995 году по приглашению скандально известного российского политика Затулина делегация партии посетила "Съезд соотечественников" в Москве. Постоянным представителем в Москве назначают именно Базилюка. В 1996 году партия инициирует создание "Конгресса русских организаций Украины". На выборах 1998 года партия набирает более 3 процентов голосов в Верховную Раду Украины.

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Луганская область

В эти же годы в Луганской области отмечается деятельность "Народного движения Луганщины", которое активно пропагандирует идеи федерализации и отделения от Украины. Возглавляет организацию Валерий Чекер.

В сентябре 1991 года в Луганске проходит собрание общественной организации "Демократический Донбасс". О "демократических" программных принципах организации свидетельствуют заявления их лидеров. Борис Локотош выступает с заявлением о создании собственных вооруженных сил Донбасса. Его соратник Литвак вообще призывает к созданию "Донецкой ассамблеи", которая должна принять решение о выходе Донецкой и Луганской областей из состава Украины. Впервые звучит предложение создать "независимую Малороссию" в пределах административных границ двух областей.

Стоит отметить, что уже в 1992 году Донецкий облсовет выступил с предложением к Кабинету Министров Украины провести в "Донецко-Приднепровском регионе экономико-правовой эксперимент по отработке механизма стабилизации промышленности и структурной перестройки экономики". Фактически речь идет о расширении экономических и политических полномочий областных администраций Луганской и Донецкой областей. Кроме того, поднимается вопрос об особом режиме функционирования банков, делегировании на областной уровень права определять квоты и выдавать лицензии на производимые товары. Но главным требованием было вступать в отношения с иностранными инвесторами, минуя официальный Киев.

В июне 1993 года по Донецкой области прокатилась волна шахтерских забастовок, спровоцированных местными властями. Одно из основных требований бастующих шахтеров к действующей центральной власти — вотум недоверия президенту Кравчуку и предоставление Донбассу экономической и политической автономии.

А уже 26 ноября 1993 года президент Украины Кравчук подписал Приказ № 560/93 "О делегировании Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Луганской государственным областным администрациям полномочий по управлению имуществом, находящимся в общегосударственной собственности". Согласно приказу, Донецкая область должна была получить контроль над 400 крупнейшими промышленными предприятиями. Однако этот указ был своевременно заблокирован Кабинетом Министров, и местная пророссийская финансово-политическая элита получила в управление лишь 200 предприятий.

Апофеоз

Апофеозом провокационной деятельности пророссийских сепаратистских движений в Донецкой и Луганской областях стал организованный в 1994 году так называемый "референдум" о федерализации Украины. Одновременно с выборами в Верховную Раду был организован так называемый "опрос" по поводу федерализации Украины.

Местные областные советы проводят без согласования с центральной властью "опросы" по вопросам автономии и свободного использования русского языка. Большинство "опрошенных" ответило "за" федерализацию Украины — 90% голосов, за русский язык — 80%. Впервые на Донбассе отрабатывается механизм массовой фальсификации результатов голосования. Позже, при бездействии центральных властей, это становится общепринятой нормой при подсчете голосов. Ни о каком свободном волеизъявлении речи не идет. Все процессы, начиная с формирования списков членов УИК и заканчивая подсчетом голосов, находятся под тотальным контролем местных финансово-политических элит.

Тогда ситуацию спасла своевременная реакция со стороны Генеральной прокуратуры Украины, которая оспорила правомерность проведения "опроса". Последнее слово в этом деле осталось за судом, который постановил, что итоги местного референдума не имеют правового статуса.

Примечательно, что точку в тогдашнем политическом сепаратизме местных элит поставил президент Кучма. Несмотря на поддержку местных политических элит и избирателей во время президентской гонки, Кучма понял, какие угрозы и вызовы встали перед государственными процессами молодой страны. 6 августа 1994 года он издал приказ, которым подчинил себе всех председателей областных, городских и районных советов. Были созданы предпосылки для формирования унитарной модели разделения властей в Украине.

К сожалению, вопрос о политическом сепаратизме новых-старых кланов Донбасса тогда не был окончательно решен в пользу государственных интересов Украины.

Донбасс никогда не был сепаратистским

Стоит отметить, что Донбасс никогда не был сепаратистским. Эти настроения были присущи маргиналам, которые составляли менее 1% от всех жителей региона. Но именно бездействие центральной власти стало катализатором этих политических проблем, которые носили исключительно внешний искусственный характер. Эти проблемы были привнесены извне. Изнутри эти процессы контролировались кланами, которые для защиты собственных бизнес-интересов начали продвигать идею необходимости политического развала Украины.

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