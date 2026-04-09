"Это никакая не война, это жертвоприношение": интервью Павла Губарева Дудю

Бывший лидер пророссийских сепаратистов в Донбассе Павел Губарев дал большое интервью Юрию Дудю, в котором раскритиковал Владимира Путина, и заявил о катастрофических потерях российской стороны. В разговоре он также признал решающую роль Москвы в событиях 2014 года и сделал несколько громких выводов о том, кто на самом деле влияет на решения в Кремле.

Павел Губарев оказался в центре внимания после интервью российскому журналисту Юрию Дудю, вышедшему на YouTube 9 апреля. Бывший "народный губернатор" Донбасса не просто обрушился с критикой на Кремль, но и фактически признал: без российской военной помощи создание квазигосударственных образований на востоке Украины было бы невозможным.

Губарев в интервью начал ссылаться на то, что Россия является "криптоколонией" — то есть, по конспирологической теории писателя Д. Галковского, страной, которая считается независимой, но тайно руководствуется другой страной как колония. Это свидетельствует о том. что для такого человека, как Губарев Дудь является "зеркалом", в котором видно неадекватное и наполненное конспирологией мировоззрение бывшего главаря бандитов, захвативших власть на временно оккупированных территориях Донбаса.

Відео дня

Заявления Павла Губарева о войне, потерях и роли России

Павел Губарев заявил, что происходящее между Россией и Украиной нельзя считать обычным военным конфликтом. По его версии, война развивается как управляемый процесс, а Владимир Путин не является центром принятия решений, хотя именно он остается главным публичным лицом этой системы.

В интервью Губарева Дудю прозвучала и одна из самых резонансных оценок потерь России. Бывший лидер сепаратистов сказал, что число погибших, раненых и пропавших без вести может доходить до миллиона, а затем допустил, что только погибших может быть не меньше этой цифры.

Для Губарева "ДНР" — это, по его воспоминаниям и нынешним оценкам, история, которая с самого начала была тесно связана с поддержкой Москвы. В интервью он фактически дал понять, что без российского участия события на востоке Украины в 2014 году пошли бы по другому сценарию, а вооруженные формирования в Донецке и Луганске вряд ли смогли бы долго удерживать позиции. Отдельное внимание в интервью вызывает и жена Губарева, поскольку Екатерина Губарева тоже была заметной фигурой в структурах, связанных с оккупационными администрациями.

Юрий Дудь выяснил, где сейчас живет Губарев

На вопрос Юрия Дудя о том, где сейчас Павел Губарев живет, тот ответил, что находится в России. Из его слов следует, что, несмотря на уход с первых ролей, он по-прежнему остается в публичном поле, ведет свои каналы связи с аудиторией и продолжает высказываться о войне, даже на фоне скандалов и внимания со стороны российских силовых структур.

Напомним, что против Павла Губарева в России был составлен административный протокол за "дискредитацию" армии РФ. Речь идет о штрафе до 50 тысяч рублей. Сам Губарев ранее был одним из лидеров группировки "ДНР".

Ранее мы также сообщили, что певец Иван Дорн дал интервью Юрию Дудю. В разговоре он объяснил свои предварительные высказывания об Украине и России. Интервью вызвало значительный резонанс в сети.