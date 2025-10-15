"Нация заголовков": Дорн объяснил Дудю, почему на него обижаются украинцы

Украинский музыкант Иван Дорн, который долгое время работал в России, записал очередное интервью с блогером Юрием Дудем. В ходе разговора музыкант объяснил причину, почему на него обижаются в Украине после резонансных заявлений.

Related video

В 2017 году Иван Дорн в первом своем интервью Дудю назвал россиян и украинцев "братьями" и заявил, что Россия и Украина "скоро помирятся". Кроме того, он оправдывался, что надел футболку с трезубцем на конкурс "Новая волна", чтобы потом "никто не вонял". Эти заявления, по его мнению, были вырваны из контекста.

"Ключевой фразой, которую я сказал, не подумав, было то, что я назвал Украину и Россию братьями. Я верил в дружбу, оттепель между нами. Надел герб на сцену "Новой волны" на себя, чтобы по поводу костюма никто не вонял... Потом [дома] был пи**ц", — вспоминает Дорн.

Последствия заявлений Ивана Дорна

После этого концерты певца начали отменять, журналисты догоняли его на заправке, иногда приходилось заблаговременно убегать во время выступления, чтобы избежать конфликтов. Также, по словам артиста, приходилось проводить концерты, не объявляя предварительно место проведения. Информацию потом присылали секретными сообщениями.

Иван Дорн оправдался перед украинцами Фото: instagram.com/dorn_ivan

"Страшновато было... Ощущение, будто каждая собака на тебя обижена. Не только человек, украинец, а каждая собака, каждый комар, который ударяется о твое лобовое стекло", — говорит он.

"Нация заголовков"

По словам Дорна, такая ситуация сложилась из-за нарезки из полного интервью, вырезанные из контекста. Если бы не это, считает он, градус напряжения "был бы приспущен".

"Когда ты вырываешь фразы из контекста и делаешь правильные нарезки, оно объясняет совсем по-другому и нет смысла смотреть. Мы вообще, знаешь, такая нация заголовков. Заголовка достаточно, чтобы понять, а форма заголовков у нас очень изощренная", — прокомментировал он.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Иван Дорн вышел на связь после вечеринки с россиянами.

Певец впервые перевел на украинский язык один из своих хитов. В одном из европейских городов артист спел "Стицамен" под гитару.

Кроме того, украинский рэпер резко высказался о Дорне.