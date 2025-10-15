"Нація заголовків": Дорн пояснив Дудю, чому на нього ображаються українці

Український музикант Іван Дорн, який довгий час працював у Росії, записав чергове інтерв’ю з блогером Юрієм Дудьом. У ході розмови музикант пояснив причину, чому на нього ображаються в Україні після резонансних заяв.

У 2017 році Іван Дорн в першому своєму інтерв'ю Дудю назвав росіян та українців "братами" та заявив, що Росія й Україна "скоро помиряться". Крім того, він виправдовувався, що одягнув футболку з тризубом на конкурс "Нова хвиля", щоб потім "ніхто не смердів". Ці заяви, на його думку, були вирвані з контексту.

"Ключовою фразою, яку я сказав, не подумавши, було те, що я назвав Україну та Росію братами. Я вірив у дружбу, відлигу між нами. Одягнув герб на сцену "Нової хвилі" на себе, щоб стосовно костюма ніхто не смердів… Потім [вдома] був пи**ць", — згадує Дорн.

Наслідки заяв Івана Дорна

Після цього концерти співака почали скасовувати, журналісти доганяли його на заправці, іноді доводилося завчасно втікати під час виступу, щоб уникнути конфліктів. Також, за словами артиста, доводилось проводити концерти, не оголошуючи попередньо місце проведення. Інформацію потім присилали секретними повідомленнями.

"Страшнувато було… Відчуття, наче кожна собака на тебе ображена. Не тільки людина, українець, а кожна собака, кожен комар, який вдаряється об твоє лобове скло", — каже він.

За словами Дорна, така ситуація склалась через нарізки з повного інтерв’ю, вирізані з контексту. Якби не це, вважає він, градус напруги "був би приспущений".

"Коли ти вириваєш фрази з контексту і робиш правильні нарізки, воно пояснює зовсім по-іншому і немає сенсу дивитися. Ми взагалі, знаєш, така нація заголовків. Заголовка достатньо, щоб зрозуміти, а форма заголовків у нас дуже витончена", — прокоментував він.

