Штраф 50 тыс: на "экс-губернатора ДНР" Губарева составили протокол из-за "дискредитации армии РФ"

В России зарегистрировали протокол за якобы дискредитацию российской армии против бывшего "губернатора Донецкой области" Павла Губарева. Сам он заявил, что причиной могли стать его тексты.

В то же время Губарев считает, что такие действия не будут иметь реальных последствий. Протокол был зарегистрирован в Таганском суде Москвы. Об этом сообщило российское медиа "РБК".

В соответствии с Кодексом РФ об административных нарушениях, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Сам Губарев заявил, что не знает, с чем именно связано составление на него протокола.

"Был ли это чей-то умысел, не знаю, могу только предполагать, что кому-то не понравились мои тексты. Факт оцениваю как глупость. Никаких последствий для себя не ожидаю", — отметил Губарев.

Кто такой Павел Губарев

Павел Губарев известен как сепаратист и участник террористической группировки "ДНР". В марте 2014 года его провозгласили "народным губернатором" во время митингов пророссийских сил в Донецке. Однако никакой должности в так называемом "правительстве" так называемой "ДНР" Губарев не получил.

Відео дня

Губарев активно агитировал за присоединение Донецкой области к России. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину году воюет на стороне оккупантов как наводчик зенитного орудия.

Напомним, что 21 июля 2023 года, сотрудники правоохранительных органов задержали террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".

На следующий день Губарев прибыл под здание суда в Москве, чтобы поддержать своего соратника, однако там повязали и его.

В мае 2025 Губарев призвал российских военных не складывать оружие в случае подписания мирного соглашения и "замораживания" войны в Украине.