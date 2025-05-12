"Преступная власть вредит государственности": Губарев призвал ВС РФ не складывать оружие в случае перемирия

Бывший самопровозглашенный "народный губернатор Донецкой области", участник незаконной вооруженной группировки "Донецкая народная республика" Павел Губарев, который сейчас воюет в составе армии оккупантов, призвал российских военных не складывать оружие в случае подписания мирного соглашения и "замораживания" войны в Украине.

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Этот призыв он опубликовал в своем Telegram-канале 11 мая.

Губарев заявил, что власти РФ "вредят российской государственности" Фото: скриншот

Губарев заявил, что "борьба продолжается", и накануне потенциального подписания соглашения "о замораживании конфликта" он обращается к российским военным, которые воюют в Украине в рамках так называемой "Специальной военной операции", как Кремль называет полномасштабное вторжение.

"Пока идет война с внешним врагом, "наша" преступная власть воюет против интересов страны и целенаправленно против русского народа, нанося ущерб российской государственности несравненно больший, чем это делает Украина (вместе с НАТО)", — написал бывший участник группировки "ДНР".

Он призвал оккупантов "хорошо подумать" и не разоружаться добровольно, если будет объявлено завершение войны в Украине.

"Других вариантов может не быть. "Сдадим оружие — сдадим страну!" — заявил Губарев.

Кто такой Павел Губарев

Участник террористической группировки "Донецкая народная республика" Павел Губарев активно агитировал и присоединение Донетчины к России. В 2014 году он объявил себя "народным губернатором" Донецкой области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он присоединился к армии оккупантов как наводчик зенитного орудия. В июле 2023 года Губарева задерживали в Москве, когда он устроил одиночный пикет под зданием суда в поддержку своего соратника Игоря Стрелкова-Гиркина.

Что известно о вероятном перемирии в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о перемирии на 30 дней с 12 мая после заседания "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая. Премьер-министр Великобритании Стармер добавил, что если Кремль не согласится на предложение, санкции против России и военная помощь Украине будут усилены.

Президент РФ Владимир Путин вечером 10 мая заявил, что готов возобновить прямые переговоры с Украиной "без предварительных условий". В ответ Владимир Зеленский согласился на переговоры, однако отметил, что обязательным условием для их начала является полное прекращение огня с 12 мая. Кроме того, украинский президент заявил, что готов провести встречу с Путиным в турецком Стамбуле 15 мая.

СМИ 12 мая передавали заявление представителя правительства Федеративной Республики Германия Штефана Корнелиуса, который сказал, что Россия должна принять предложение о 30-дневном перемирии в Украине до конца суток, иначе немецкое правительство "начнет подготовку" к новым антироссийским санкциям.