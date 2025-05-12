"Злочинна влада шкодить державності": Губарєв закликав ЗС РФ не складати зброю в разі перемир'я

Колишній самопроголошений "народний губернатор Донецької області", учасник незаконного збройного угруповання "Донецька народна республіка" Павло Губарєв, який нині воює в складі армії окупантів, закликав російських військових не складати зброю в разі підписання мирної угоди та "заморожування" війни в Україні.

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Цей заклик він опублікував у своєму Telegram-каналі 11 травня.

Губарєв заявив, що влада РФ "шкодить російській державності" Фото: скриншот

Губарєв заявив, що "боротьба триває", і напередодні потенційного підписання угоди "про заморожування конфлікту" він звертається до російських військових, які воюють в Україні в межах так званої "Спеціальної воєнної операції", як Кремль називає повномасштабне вторгнення.

"Поки триває війна із зовнішнім ворогом, "наша" злочинна влада воює проти інтересів країни та цілеспрямовано проти російського народу, завдаючи шкоди російській державності незрівнянно більшої, ніж це робить Україна (разом із НАТО)", — написав колишній учасник угруповання "ДНР".

Він закликав окупантів "добре подумати" та не роззброюватися добровільно, якщо буде оголошено завершення війни в Україні.

"Інших варіантів може не бути. "Здамо зброю — здамо країну!" — заявив Губарєв.

Хто такий Павло Губарєв

Учасник терористичного угруповання "Донецька народна республіка" Павло Губарєв активно агітував та приєднання Донеччини до Росії. У 2014 році він оголосив себе "народним губернатором" Донецької області. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він доєднався до армії окупантів як навідник зенітної гармати. В липні 2023 року Губарєва затримували у Москві, коли він влаштував одиночний пікет під будівлею суду на підтримку свого соратника Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

Що відомо про ймовірне перемир'я в Україні

Президент України Володимир Зеленський оголосив про перемир'я на 30 днів із 12 травня після засідання "Коаліції охочих" у Києві 10 травня. Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер додав, що якщо Кремль не погодиться на пропозицію, санкції проти Росії та військову допомогу Україні біде посилено.

Президент РФ Володимир Путін ввечері 10 травня заявив, що готовий відновити прямі переговори з Україною "без попередніх умов". У відповідь Володимир Зеленський погодився на переговори, однак зазначив, що обов'язковою умовою для їх початку є повне припинення вогню з 12 травня. Крім того, український президент заявив, що готовий провести зустріч із Путіним в турецькому Стамбулі 15 травня.

ЗМІ 12 травня передавали заяву представника уряду Федеративної Республіки Німеччина Штефана Корнеліуса, який сказав, що Росія має прийняти пропозицію про 30-денне перемир'я в Україні до кінця доби, інакше німецький уряд "розпочне підготовку" до нових антиросійських санкцій.