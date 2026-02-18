Штраф 50 тис: на "ексгубернатора ДНР" Губарєва склали протокол через "дискредитацію армії РФ"

У Росії зареєстрували протокол через нібито дискредитацію російської армії проти колишнього "губернатора Донецької області" Павла Губарєва. Сам він заявив, що причиною могли стати його тексти.

Водночас Губарєв вважає, що такі дії не матимуть реальних наслідків. Протокол було зареєстровано у Таганскому суді Москви. Про це повідомило російське медіа "РБК".

Відповідно до Кодексу РФ про адміністративні порушення, йому загрожує штраф до 50 тисяч рублів.

Сам Губарєв заявив, що не знає, з чим саме пов'язано складання на нього протоколу.

"Чи був це чийсь умисел, не знаю, можу тільки припускати, що комусь не сподобались мої тексти. Факт оцінюю як дурню. Жодних наслідків для себе не очікую", — зазначив Губарєв.

Хто такий Павло Губарєв

Павло Губарєв відомий як сепаратист і учасник терористичного угруповання "ДНР". У березні 2014 його проголосили "народним губернатором" під час мітингів проросійських сил у Донецьку. Однак жодної посади у так званому "уряді" так званої "ДНР" Губарєв не отримав.

Губарєв активно агітував за приєднання Донецької області до Росії. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну році воює на боці окупантів як навідник зенітної гармати.

Нагадаємо, що 21 липня 2023 року, співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнер".

На наступний день Губарєв прибув під будівлю суду в Москві, щоб підтримати свого соратника, однак там пов'язали і його.

У травні 2025 Губарєв закликав російських військових не складати зброю в разі підписання мирної угоди та "заморожування" війни в Україні.