"Це ніяка не війна, це жертвопринесення": інтерв'ю Павла Губарєва Дудю

Колишній лідер проросійських сепаратистів на Донбасі Павло Губарєв дав велике інтерв'ю Юрію Дудю, в якому розкритикував Володимира Путіна, і заявив про катастрофічні втрати російської сторони. У розмові він також визнав вирішальну роль Москви в подіях 2014 року і зробив кілька гучних висновків про те, хто насправді впливає на рішення в Кремлі.

Павло Губарєв опинився в центрі уваги після інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, яке вийшло на YouTube 9 квітня. Колишній "народний губернатор" Донбасу не просто обрушився з критикою на Кремль, а й фактично визнав: без російської військової допомоги створення квазідержавних утворень на сході України було б неможливим.

Губарєв в інтерв'ю почав посилатися на те, що Росія є "криптоколонією" — тобто, за конспірологічною теорією письменника Д. Галковського, країною, яка вважається незалежною, але таємно керується іншою країною як колонія. Це свідчить про те, що для такої людини, як Губарєв, Дудь є "дзеркалом", у якому видно неадекватний і наповнений конспірологією світогляд колишнього ватажка бандитів, які захопили владу на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Заяви Павла Губарєва про війну, втрати та роль Росії

Павло Губарєв заявив, що те, що відбувається між Росією та Україною, не можна вважати звичайним військовим конфліктом. За його версією, війна розвивається як керований процес, а Володимир Путін не є центром ухвалення рішень, хоча саме він залишається головною публічною особою цієї системи.

В інтерв'ю Губарєва Дудю прозвучала й одна з найрезонансніших оцінок втрат Росії. Колишній лідер сепаратистів сказав, що кількість загиблих, поранених і зниклих безвісти може доходити до мільйона, а потім припустив, що тільки загиблих може бути не менше цієї цифри.

Для Губарєва "ДНР" — це, за його спогадами і нинішніми оцінками, історія, яка від самого початку була тісно пов'язана з підтримкою Москви. В інтерв'ю він фактично дав зрозуміти, що без російської участі події на сході України 2014 року пішли б за іншим сценарієм, а збройні формування в Донецьку і Луганську навряд чи змогли б довго утримувати позиції. Окрему увагу в інтерв'ю викликає і дружина Губарєва, оскільки Катерина Губарєва теж була помітною фігурою в структурах, пов'язаних з окупаційними адміністраціями.

Юрій Дудь з'ясував, де зараз живе Губарєв

На запитання Юрія Дудя про те, де зараз Павло Губарєв живе, той відповів, що перебуває в Росії. З його слів випливає, що, незважаючи на те, що він пішов із перших ролей, він, як і раніше, залишається в публічному полі, веде свої канали зв'язку з аудиторією і продовжує висловлюватися про війну, навіть на тлі скандалів і уваги з боку російських силових структур.

Нагадаємо, що проти Павла Губарєва в Росії було складено адміністративний протокол за "дискредитацію" армії РФ. Йдеться про штраф до 50 тисяч рублів. Сам Губарєв раніше був одним із лідерів угруповання "ДНР".

Раніше ми також повідомили, що співак Іван Дорн дав інтерв'ю Юрію Дудю. У розмові він пояснив свої попередні висловлювання про Україну та Росію. Інтерв'ю викликало значний резонанс у мережі.