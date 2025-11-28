21 год сепаратистскому съезду в Северодонецке: кто стоял за планом раскола Украины (фото)

В Северодонецке сегодня вспоминают события 21-летней давности — именно в этот день в городе состоялся скандальный сепаратистский съезд, участники которого публично призывали к разделению Украины. Теперь, после полномасштабной агрессии РФ, последствия тех призывов стали реальностью.

Как сообщает украинский блогер Денис Казанский, о событиях 21-летней давности он напомнил на своей странице в Telegram. Съезд проходил в местном ледовом дворце Северодонецка и собрал сторонников пророссийских настроений, которые открыто выступали за "федерализацию", фактическое разделение страны и даже угрожали обратиться к России за "помощью".

Тогда эти заявления казались политической провокацией, но впоследствии превратились в реальный сценарий российской агрессии. После оккупации Северодонецка российскими войсками город претерпел значительные разрушения. По словам Казанского, ледовый дворец, в котором в свое время проводили сепаратистское мероприятие, сейчас уничтожен и выглядит совсем не так, как в день того съезда.

Ледовый дворец, где проходил съезд в Северодонецке — 2025 год Фото: Денис Казанский / Telegram

В прошлом году журналисты проекта "Схемы" обнародовали расследование, в котором подробно воссоздали обстоятельства скандального съезда в Северодонецке 2004 года и показали, как тогдашние события стали прологом к российской агрессии 2014-го и полномасштабному вторжению 2022-го. В сюжете говорилось о том, как во время политического кризиса после сфальсифицированного объявления победы Виктора Януковича пророссийские силы на востоке разворачивали план создания так называемой "Юго-восточной украинской автономной республики".

Как сообщается в расследовании, съезд в Северодонецке состоялся на фоне Оранжевой революции, когда ЦИК под руководством Сергея Кивалова объявила Януковича победителем президентских выборов, несмотря на многочисленные свидетельства массовых фальсификаций. В ответ на массовые протесты и мобилизацию сторонников Виктора Ющенко, региональные элиты на Донбассе и Харьковщине инициировали альтернативный политический сценарий — созыв съезда, во время которого прозвучали призывы к созданию отдельной "Юго-восточной республики" с центром в Харькове.

21 год назад, 28 ноября, в Северодонецке состоялся сепаратистский съезд, участники которого призвали к разделению Украины. Фото: Скриншот

Что показало расследование "Схем"

Журналисты получили доступ к закрытому уголовному делу 2004 года, в котором были собраны свидетельства и документы, проливающие свет на масштаб и глубину пророссийских манипуляций того периода. Согласно архивным материалам, в дни кризиса областные советы на Луганщине, Донетчине и Харьковщине проводили чрезвычайные сессии, принимая незаконные решения: от создания исполнительных комитетов, которые должны были взять власть от Киева, до подготовки референдума о превращении Донетчины в "республику в составе федерации". В уголовном деле даже сохранился экземпляр бюллетеня этого фиктивного референдума.

Россия активно поддерживала и пропагандистски раскручивала эти процессы. Российские СМИ тогда говорили о "расколе Украины", "новых республиках" и "оранжевой чуме", откровенно поднимая градус напряжения. На самом съезде присутствовали представители российских учреждений, в частности советник посольства РФ и мэр Москвы Юрий Лужков, который впоследствии получил запрет на въезд в Украину.

Кто стоял за сепаратистскими заявлениями

В выступлениях, которые сохранились в следственных материалах и были подчеркнуты карандашом, фиксируются призывы к созданию федеративного "Юго-восточного государства". Среди выступающих — влиятельные в то время руководители:

Борис Колесников — председатель Донецкого облсовета, который открыто заявлял о необходимости формирования "нового государства" на востоке Украины;

Евгений Кушнарев — глава Харьковской ОГА, который говорил о готовности к "крайним мерам" и подчеркивал близость России;

Виктор Тихонов — председатель Луганского облсовета, который заявлял, что Россия помогает транслировать съезд и распространять его месседжи.

На съезде выступал и Александр Попов, который тогда возглавлял Горишние Плавни (до 2016 года — Комсомольск) на Полтавщине, а ныне является депутатом Киевсовета. В комментарии журналистам он отрицал участие в каких-либо антиукраинских инициативах.

21 год назад, 28 ноября, в Северодонецке состоялся сепаратистский съезд Фото: Скриншот

Роль Москвы и Администрации президента Кучмы

Архивные документы подтверждают, что ряду регионов поступали прямые указания из Администрации президента, которую в то время возглавлял Виктор Медведчук. По свидетельствам должностных лиц, именно с Банковой координировалось формирование делегаций на съезд. Часто — в принудительном порядке.

Некоторые участники, такие как будущий гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо, позже заявляли, что не слышали на съезде никаких сепаратистских призывов, несмотря на наличие официальных протоколов и видеозаписей.

Экс-руководитель штаба Виктора Ющенко Роман Бессмертный в комментарии журналистам заявил, что идея съезда была разработана при участии российских спецслужб, а Медведчук выполнял роль ключевого политического координатора Кремля в украинской политике.

Почему никто не понес наказание

Несмотря на открытие уголовного дела СБУ уже на следующий день после съезда, ни один из ключевых фигурантов так и не был осужден. Сначала экспертиза признавала в их действиях признаки посягательства на территориальную целостность Украины, но уже в следующем году выводы резко изменились. Судебные производства закрыли в 2006 году — параллельно с подписанием Универсала национального единства между Президентом Виктором Ющенко и Виктором Януковичем. Экс-чиновники подтверждают: решение о сворачивании дел было политическим компромиссом.

Как безнаказанность повлияла на будущее

Юристы, историки и участники тех событий сходятся в одном: безответственность организаторов съезда стала фундаментом будущего реванша. К власти вернулись те же политические силы, которые в 2004 году призывали к автономии — и уже в 2010 году Янукович стал президентом.

По словам экспертов, именно безнаказанность 2004-го позволила повторить сценарий в 2014 году, когда Россия начала оккупацию Крыма и Донбасса, а затем — в 2022 году — развязала полномасштабную войну против Украины.

