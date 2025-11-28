21 рік сепаратистському з'їзду в Сіверськодонецьку: хто стояв за планом розколу України (фото)

У Сіверськодонецьку сьогодні згадують події 21-річної давнини — саме цього дня у місті відбувся скандальний сепаратистський з’їзд, учасники якого публічно закликали до поділу України. Тепер, після повномасштабної агресії РФ, наслідки тих закликів стали реальністю.

Як повідомляє український блогер Денис Казанський, про події 21-річної давнини він нагадав на своїй сторінці в Telegram. З’їзд проходив у місцевому льодовому палаці Сіверськодонецька та зібрав прихильників проросійських настроїв, які відкрито виступали за "федералізацію", фактичний поділ країни та навіть погрожували звернутися до Росії по "допомогу".

Тоді ці заяви здавалися політичною провокацією, але згодом перетворилися на реальний сценарій російської агресії. Після окупації Сіверськодонецька російськими військами місто зазнало значних руйнувань. За словами Казанського, льодовий палац, у якому свого часу проводили сепаратистський захід, нині знищений і виглядає зовсім не так, як у день того з’їзду.

Відео дня

Льодовий палац, де проходив зʼїзд у Сіверськодонецьку - 2025 рік Фото: Денис Казанський / Telegram

Торік журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили розслідування, у якому детально відтворили обставини скандального з’їзду у Сіверськодонецьку 2004 року та показали, як тодішні події стали прологом до російської агресії 2014-го та повномасштабного вторгнення 2022-го. У сюжеті йшлося про те, як під час політичної кризи після сфальсифікованого оголошення перемоги Віктора Януковича проросійські сили на сході розгортали план створення так званої "Південно-східної української автономної республіки".

Як повідомляється у розслідуванні, з'їзд у Сіверськодонецьку відбувся на тлі Помаранчевої революції, коли ЦВК під керівництвом Сергія Ківалова оголосила Януковича переможцем президентських виборів, попри численні свідчення масових фальсифікацій. У відповідь на масові протести та мобілізацію прихильників Віктора Ющенка, регіональні еліти на Донбасі та Харківщині ініціювали альтернативний політичний сценарій — скликання з’їзду, під час якого пролунали заклики до створення окремої "Південно-східної республіки" з центром у Харкові.

21 рік тому, 28 листопада, у Сєвєродонецьку відбувся сепаратистський з"їзд, учасники якого закликали до поділу України. Фото: Скриншот

Що показало розслідування "Схем"

Журналісти отримали доступ до закритої кримінальної справи 2004 року, у якій були зібрані свідчення та документи, що проливали світло на масштаб і глибину проросійських маніпуляцій того періоду. Згідно з архівними матеріалами, у дні кризи обласні ради на Луганщині, Донеччині та Харківщині проводили надзвичайні сесії, ухвалюючи незаконні рішення: від створення виконавчих комітетів, що мали перебрати владу від Києва, до підготовки референдуму про перетворення Донеччини на "республіку в складі федерації". У кримінальній справі навіть зберігся примірник бюлетеня цього фіктивного референдуму.

Росія активно підтримувала і пропагандистськи розкручувала ці процеси. Російські ЗМІ тоді говорили про "розкол України", "нові республіки" та "помаранчеву чуму", відверто підіймаючи градус напруги. На самому з’їзді були присутні представники російських установ, зокрема радник посольства РФ та мер Москви Юрій Лужков, який згодом отримав заборону на в’їзд до України.

Хто стояв за сепаратистськими заявами

У виступах, що збереглися у слідчих матеріалах і були підкреслені олівцем, фіксуються заклики до створення федеративної "Південно-східної держави". Серед промовців — впливові на той час керівники:

Борис Колесніков — голова Донецької облради, який відкрито заявляв про необхідність формування "нової держави" на сході України;

Євген Кушнарьов — очільник Харківської ОДА, який говорив про готовність до "крайніх заходів" і наголошував на близькості Росії;

Віктор Тихонов — голова Луганської облради, який заявляв, що Росія допомагає транслювати з’їзд та поширювати його меседжі.

На з’їзді виступав і Олександр Попов, який тоді очолював Горішні Плавні (до 2016 року — Комсомольськ) на Полтавщині, а нині є депутатом Київради. У коментарі журналістам він заперечив участь у будь-яких антиукраїнських ініціативах.

21 рік тому, 28 листопада, у Сєвєродонецьку відбувся сепаратистський з"їзд Фото: Скриншот

Роль Москви та Адміністрації президента Кучми

Архівні документи підтверджують, що низці регіонів надходили прямі вказівки з Адміністрації президента, яку на той час очолював Віктор Медведчук. За свідченнями посадовців, саме з Банкової координувалося формування делегацій на з’їзд. Часто — у примусовому порядку.

Деякі учасники, як-от майбутній гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо, пізніше заявляли, що не чули на з’їзді жодних сепаратистських закликів, попри наявність офіційних протоколів і відеозаписів.

Екскерівник штабу Віктора Ющенка Роман Безсмертний у коментарі журналістам заявив, що ідея з’їзду була розроблена за участі російських спецслужб, а Медведчук виконував роль ключового політичного координатора Кремля в українській політиці.

Чому ніхто не поніс покарання

Попри відкриття кримінальної справи СБУ вже наступного дня після з’їзду, жоден із ключових фігурантів так і не був засуджений. Спочатку експертиза визнавала у їхніх діях ознаки посягання на територіальну цілісність України, але вже наступного року висновки різко змінилися. Судові провадження закрити у 2006 році — паралельно з підписанням Універсалу національної єдності між Президентом Віктором Ющенком та Віктором Януковичем. Експосадовці підтверджують: рішення про згортання справ було політичним компромісом.

Як безкарність вплинула на майбутнє

Юристи, історики та учасники тих подій сходяться в одному: невідповідальність організаторів з’їзду стала фундаментом майбутнього реваншу. До влади повернулися ті ж політичні сили, які у 2004 році закликали до автономії — і вже у 2010 році Янукович став президентом.

За словами експертів, саме безкарність 2004-го дозволила повторити сценарій у 2014 році, коли Росія розпочала окупацію Криму та Донбасу, а згодом — у 2022 році — розв’язала повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, що США вважають, що для України наступні місяці будуть критичними, а через рік Донеччина може опинитися під контролем Росії.

Також Фокус писав, що армія Росії активізувала дії на півночі Донецької області, наразі аналітиками зафіксовані проникнення ворога в районі Сіверська.