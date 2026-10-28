Адская осень на Донеччине: почему Славянское и Константиновское направления стали непреодолимой преградой для российской армии

План оперативного окружения Славянска с севера и Краматорска с юга терпит крах из-за нехватки ресурсов у противника и эффективной работы украинской артиллерии и авиации. В то же время ситуация остается напряженной. По информации с места событий, в районе Рай-Александровки российские войска взяли под контроль Липовский лес.

Липовский лес имеет важное тактическое и оперативное значение для обороны этого сектора Донецкой области.

Захват этой зоны создает предпосылки для дальнейших наступательных или рейдовых действий российских войск в направлении стратегически важного канала Северский Донец — Донбасс и населенного пункта Орехуватка.

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Прорыв через Липовский лес является частью планов противника по прорыву оборонительных рубежей с целью выхода к окраинам Славянска и Краматорска, что создает угрозу окружения украинских позиций.

Особое значение на этом участке имеют доминирующие высоты вблизи Рай-Александровки. Контроль над ними позволяет противнику расширять возможности для корректировки артиллерийского огня и значительно увеличивает радиус эффективного применения разведывательных и FPV-дронов. Кроме того, это возможность огневого контроля с использованием ствольной и реактивной артиллерии. Поэтому контроль над доминирующими высотами в районе Рай-Александровки будет играть ключевую роль в дальнейших действиях на Славянском направлении.

Попытки закрепиться в лесных массивах и на господствующих высотах вблизи Рай-Александровки обходятся захватчикам в десятки жизней ежедневно. Поскольку лесополосы тщательно пристреляны украинскими минометчиками и операторами дронов, штурмовые подразделения оккупантов оказываются в огневых мешках.

Город Славянск находится примерно в 12 километрах от активной линии соприкосновения.

По словам военного эксперта Олега Жданова, на Славянском направлении противник пытается создать плацдарм для окружения Краматорской агломерации, однако украинские войска ведут эффективную маневренную оборону.

На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Райского, Новопавловки, Вольного и Кучерового Яра.

Оккупанты пытаются обойти город с флангов и усиливают авиаудары.

В районе Константиновки российские войска пытаются продвигаться с флангов через Часов Яр, а также проводят прямые штурмы украинских позиций в самом городе.

Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления политического и военного руководства страны-оккупанта о якобы захвате города или его окружении — ситуация находится под контролем, в городе продолжаются ожесточённые бои, силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия и зачистки.

В настоящее время значительная часть Константиновки находится под контролем Сил обороны Украины. Единственная проблема заключается в том, что оккупанты выдвинули операторов БПЛА практически к линии боевого столкновения. Это создает довольно серьёзную угрозу.

Кроме того, в течение последних недель российская армия значительно увеличила количество ударов управляемыми авиабомбами. Используя превосходство в воздухе и активизируя авиаудары, российские войска пытаются создать предпосылки для дальнейшего наземного продвижения.

По информации бывшего пресс-секретаря Генерального штаба ВСУ Владислава Селезнева, противник пытается расшатать украинскую линию обороны, применяя тактику небольших штурмовых групп. Однако оборонная архитектура ВСУ и плотное присутствие дронов заставляют врага нести огромные потери живой силы.

В целом В. Селезнев подчеркивает, что, хотя российское руководство постоянно переносит сроки полной оккупации Донецкой области, украинский оборонительный вал на направлении Константиновка — Славянск остается для них крайне сложной и изнурительной целью.

Оккупационные войска несут чрезвычайно высокие потери в живой силе и технике при попытках штурмовать оборонительные рубежи украинских защитников. Поскольку Константиновское направление является одним из самых интенсивных по количеству боев, именно здесь фиксируется высокий уровень потерь штурмовых подразделений оккупационной армии.

Из-за интенсивного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ и активной работы украинских беспилотных систем большинство этих групп ликвидируются ещё на подступах к городу Константиновка и прилегающим сёлам Алексеево-Дружковка, Новоселовка, Николайполье.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать массированные штурмы агрессора, нанося врагу значительные потери в живой силе и технике на подступах к ключевым логистическим узлам Донецкой области.

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