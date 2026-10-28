Пекельна осінь на Донеччині: чому Слов'янський та Костянтинівський напрямки стали стіною для російської армії

План оперативного охоплення Слов'янська з півночі та Краматорська з півдня зазнає краху через нестачу ресурсів у противника та ефективну роботу української артилерії і авіації. Водночас ситуація залишається напруженою. За інформацією з місця подій, в районі Рай-Олександрівки російські війська взяли під контроль Липівський ліс.

Липівський ліс має важливе тактичне та оперативне значення для оборони цього сектору Донеччини.

Захоплення цієї зони створює передумови для подальших наступальних чи рейдових дій російських військ у напрямку стратегічно важливого каналу Сіверський Донець — Донбас та населеного пункту Оріхуватка.

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Просування через Липівський ліс є частиною планів ворога з прориву оборонних рубежів з метою виходу до околиць Слов'янська та Краматорська, створюючи загрозу оточення українських позицій.

Особливе значення на цій ділянці мають панівні висоти поблизу Рай-Олександрівки. Їхній контроль дозволяє противнику розширювати можливості для коригування вогню артилерії та значно збільшує радіус ефективного застосування розвідувальних і FPV-дронів. Також це можливість вогневого контролю з використанням ствольної та реактивної артилерії. Тому контроль над панівними висотами в районі Рай-Олександрівки відіграватиме ключову роль у подальших діях на Слов’янському напрямку.

Намагання зачепитися за лісові масиви та панівні висоти поблизу Рай-Олександрівки коштують загарбникам десятків життів щодня. Оскільки лісосмуги ретельно пристріляні українськими мінометниками та операторами дронів, штурмові підрозділи окупантів опиняються у вогневих мішках.

Місто Слов'янськ перебуває приблизно за 12 кілометрів від активної лінії зіткнення.

За словами військового експерта Олега Жданова, на Слов'янському напрямку ворог намагається сформувати плацдарм для охоплення Краматорської агломерації, проте українські сили ведуть ефективну маневрену оборону.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Райського, Новопавлівки, Вільного та Кучерового Яру.

Окупанти намагаються обійти місто з флангів і посилюють авіаудари.

У районі Костянтинівки російські війська намагаються просуватися з флангів через Часів Яр, а також здійснюють безпосередні штурми українських позицій в самому місті.

Генеральний штаб ЗСУ спростував заяви політичного і військового керівництва країни-окупанта про нібито захоплення міста або його оточення — ситуація контрольована, у місті тривають запеклі бої, сили оборони проводять контрдиверсійні заходи та зачистки.

Наразі значна частина Костянтинівки перебуває під контролем Сил оборони України. Єдина проблема в тому, що окупанти підтягнули операторів БпЛА практично до лінії бойового зіткнення. Це створює досить серйозну загрозу.

Крім того, протягом останніх тижнів російська армія суттєво збільшила кількість ударів керованими авіабомбами. Використовуючи перевагу в повітрі та активізуючи удари авіації, російські війська намагаються створити передумови для подальшого наземного просування.

За інформацією колишнього речника Генерального штабу ЗСУ Владислава Селезньова, противник намагається розхитати українську лінію оборони, використовуючи тактику малих штурмових груп. Проте оборонна архітектура ЗСУ та насиченість дронами змушують ворога втрачати величезну кількість живої сили.

Загалом В. Селезньов акцентує, що хоча російське керівництво постійно переносить терміни повної окупації Донецької області, український оборонний вал на напрямку Костянтинівка — Слов'янськ залишається для них вкрай важкою та виснажливою ціллю.

Окупаційні війська зазнають надзвичайно високих втрат у живій силі та техніці під час спроб штурмувати оборонні рубежі українських захисників. Оскільки Костянтинівський напрямок є одним із найінтенсивніших за кількістю боїв, саме тут фіксується високий рівень утилізації штурмових підрозділів окупаційної армії.

Через щільний вогонь артилерії ЗСУ та активну роботу українських безпілотних систем більшість цих груп ліквідуються ще на підступах до міста Костянтинівка та навколишніх сіл Олексієво-Дружківка, Новоселівка, Миколайпілля.

Сили оборони України продовжують стримувати масовані штурми агресора, завдаючи ворогу суттєвих втрат у живій силі та техніці на підступах до ключових логістичних вузлів Донеччини.

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